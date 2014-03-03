مصر تطرح سندات بقيمة 6 مليارات جنيه

طرحت وزارة المالية المصرية سندات خزانة بقيمة 6 مليارات جنيه، لآجال 3 و7 سنوات، وبفائدة صفرية لمدة 18 شهرا بالنسبة لسعر الكوبون، الذي يعبر عن إجراءات تحدد القيمة الحالية للسندات.

وأفاد بيان للوزارة أنها طرحت سندات خزانة لأجل 3 سنوات وباستحقاق يحل في 4 مارس 2017 بملياري جنيه، وبمتوسط سعر فائدة بلغ 12.543% ، فيما سجل أقصى سعر 612.6 % وأدنى سعر 12.5%.

وأضاف البيان أن الوزارة طرحت سندات خزانة أجل 7 سنوات (استحقاق 4 مارس 2021) بملياري جنيه، بمتوسط سعر فائدة 14.109%، في حين بلغ أعلى سعر 14.18 وأقل سعر 13.9%.

وأوضح البيان أنه تم طرح سندات خزانة صفرية الكوبون بملياري جنيه، بمتوسط سعر فائدة 11.548%، في حين بلغ أعلى سعر 11.59% وأقل سعر 11.5%.

