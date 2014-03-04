تطور السياحة الداخلية بالمملكة !

فيما تنشر الصحف وأسمع من الناس : أن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة يبذل جهودا متواصلة لتوفير الإمكانات التي يتطلبها السائح بالمناطق السياحية والعمل على تيسير وسائل النقل ومراقبة أسعار الشقق والفنادق بالتعاون مع الجهات المختصة من أجل أن تتحقق مطالب المواطن الراغب في السياحة بالداخل.

فالسياحة اليوم تعد من أهم قطاعات الاقتصاد الوطني، وذلك لما لها من دور هام ومباشر في تنمية الموارد وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى الأهمية الاجتماعية والثقافية.

وفي سبيل توفير الخدمة المطلوبة فقد قامت هيئة السياحة والآثار بجولات أسفرت عن ضبط (279) مخالفة في الأنشطة السياحية خلال شهر ربيع الأول 1435هـ تم التحقيق في (29) منها، ليرتفع إجمالي المخالفات التي تم ضبطها من بداية نقل الاختصاص من وزارة التجارة في منتصف رمضان 1431هـ وحتى نهاية شهر شوال الماضي إلى (11956) مخالفة.

وفيما نشـرته «المدينة» الاثنين 24/4/1435هـ بالعدد 18569 خبرا بعنوان : ( 70 مليار ريال حجم مساهمة السياحة للناتج المحلي بالمملكة) يقول نصه : أن الناتج المحلي حقق للسياحة خلال عام 2012 م ارتفاعا بنسبة 6.8% قياسا بالعام 2011م ليصل إلى 70.2 مليار ريال، إذ ارتفعت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بشكل طفيف «القيمة المضافة» من 7.3% إلى 7.4% خلال عام 2012 م، وذلك حسب بيانات الهيئة العامة للسياحة والآثار.

ويقوم قطاع السياحة على إيجاد الفرص الوظيفية التي تستوعب أعدادًا من العاملين في المملكة، حيث إن عدد الوظائف المباشرة في القطاعات السياحية الرئيسة في المملكة ــ باستثناء الوظائف غير مدفوعة الأجر ــ بحسب تقديرات الهيئة العامة للسياحة والآثار بلغت نحو 709 آلاف وظيفة في عام 2012 م بارتفاع نسبته 5.9% مقارنة بالعام 2011م والبالغة 670 ألف وظيفة مباشرة موزعة على القطاعات السياحية الفرعية، وبلغت نسبة السعودة في تلك الوظائف نحو 26.7%)..

شكرا للهيئة وسمو رئيسها والقائمين بالعمل معه والله الموفق.

السطـر الأخـير :

وما السعادة في الدنيا سوى شبح

فإن صار شيئا مله البشـر.

*نقلا عن عكاظ