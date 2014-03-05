الاتحاد الأوروبي يعتزم تقديم 11 مليار يورو لأوكرانيا

قال رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيه مانويل باروزو، اليوم الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم مساعدات مالية قيمتها 11 مليار يورو إلى أوكرانيا خلال العامين المقبلين عبر مجموعة من القروض والمنح.

ومن المقرر تقديم هذه المساعدات بالتعاون مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، وبنك الاستثمار الأوروبي، ولكنها تتوقف على شروط، منها توقيع أوكرانيا اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي.

وقال باروزو "قد توفر الحزمة في المجمل دعما لا يقل عن 11 مليار يورو خلال العامين المقبلين من ميزانية الاتحاد الأوروبي ومؤسسات مالية دولية تتخذ من الاتحاد مقرا".

ويعتزم الاتحاد الأوروبي تقديم مزايا تجارية كانت أوكرانيا ستحصل عليها إذا وقعت اتفاقية شراكة مع الاتحاد العام الماضي، وسيعمل على توفير الطاقة لأوكرانيا عن طريق إمدادها بالغاز.