هل هذا ما نحتاج إليه؟

وهذه مسألة فيها نظر، ولكن لا مناص من طرحها للبحث، فقد قررت شركة تاتا الهندية لصناعة السيارات، أن تبني ثالث أكبر مصانعها في العالم بالمنطقة الشرقية من المملكة، متوقعة أن يصل إنتاج السيارات 100 ألف، الأمر الذي سيفتح باب التوظيف بإيجاد 4-5 آلاف وظيفة، وأشارت شركة تاتا الهندية المالكة لشركة جاكوار لاند روفر أنها تخطط لاستثمار 100 مليون جنيه استرليني في بناء مصنعها الجديد في السعودية لصنع أكثر من 100 ألف سيارة سنويا، لسد الطلب المتزايد على سياراتها في منطقة الشرق الأوسط، ويبدو من الخبر أنّ المصنع تجميعي، بدليل قلة الأيدي العاملة التي يحتاج إليها، فضلاً عن أنها لا تحتاج إلى مهارة عالية، ولهذا لن يكون هناك فرق إذا أنشئ هذا المصنع في الهند نفسها أو في السعودية، فلن يحل مشكلة البطالة بين الشباب السعودي، ولن يضيف شيئاً إلى اقتصاد البلاد، ونحن حين ننشئ هذا النوع من المصانع التجميعية نقلد دولاً سبقتنا إلى ذلك بأكثر من خمسين عاماً، ولا نضيف شيئاً جديداً إلى عالم التقنية، في حين انّ ما نحتاج إليه هي صناعات ذات تقنية عالية لا يستطيع الوافدون ذوو المهارات المتدنية أن ينافسوا السعوديين المدربين فيها، وهناك عشرات المشروعات التي يمكن أن تطرح في هذا الصدد، خاصة باستخدام المواد الخام التي تنتجها سابك.

*نقلا عن الرياض