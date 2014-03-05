عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق

عابد خزندار

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.<br/><br/>ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى، <br/><br/>من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.

ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى،

من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

هل هذا ما نحتاج إليه؟

وهذه مسألة فيها نظر، ولكن لا مناص من طرحها للبحث، فقد قررت شركة تاتا الهندية لصناعة السيارات، أن تبني ثالث أكبر مصانعها في العالم بالمنطقة الشرقية من المملكة، متوقعة أن يصل إنتاج السيارات 100 ألف، الأمر الذي سيفتح باب التوظيف بإيجاد 4-5 آلاف وظيفة، وأشارت شركة تاتا الهندية المالكة لشركة جاكوار لاند روفر أنها تخطط لاستثمار 100 مليون جنيه استرليني في بناء مصنعها الجديد في السعودية لصنع أكثر من 100 ألف سيارة سنويا، لسد الطلب المتزايد على سياراتها في منطقة الشرق الأوسط، ويبدو من الخبر أنّ المصنع تجميعي، بدليل قلة الأيدي العاملة التي يحتاج إليها، فضلاً عن أنها لا تحتاج إلى مهارة عالية، ولهذا لن يكون هناك فرق إذا أنشئ هذا المصنع في الهند نفسها أو في السعودية، فلن يحل مشكلة البطالة بين الشباب السعودي، ولن يضيف شيئاً إلى اقتصاد البلاد، ونحن حين ننشئ هذا النوع من المصانع التجميعية نقلد دولاً سبقتنا إلى ذلك بأكثر من خمسين عاماً، ولا نضيف شيئاً جديداً إلى عالم التقنية، في حين انّ ما نحتاج إليه هي صناعات ذات تقنية عالية لا يستطيع الوافدون ذوو المهارات المتدنية أن ينافسوا السعوديين المدربين فيها، وهناك عشرات المشروعات التي يمكن أن تطرح في هذا الصدد، خاصة باستخدام المواد الخام التي تنتجها سابك.

*نقلا عن الرياض

** جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
رابط مختصر

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر