قَسم الموظف.. ضرورة!

- «أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني ووطني وعملي، وأن أحترم الأنظمة وأن أعمل بصدق وأمانة، وأن أطيع كافة الأوامر القانونية التي تصدر من رؤسائي في طاعة الله، والله على ما أقول شهيد».

- أعتقد أن الموظف المدني بحاجة لقسم بمثل هذه الصيغة أو نحوها، يتلوه أمام مديره في اليوم الأول من مباشرته العمل.

- الرشوة والإهمال والتحايل على الأنظمة تجد في الوظيفة المدنية مرتعاً خصباً.

- بفضل الله ثم سياسة التعليم وطبيعة البلد يوجد لدى الشعب السعودي عموما «نزعة» دينية.

- لذا «والحق يقال» فإن ملامح الفساد المذكورة آنفاً ونحوها، لم تستشر بشكل يجعل منها ظاهرة.

- لذا أعتقد أن القسم يعتبر ضربة استباقية لأي ظاهرة سلبية، يقودنا تفشيها إلى عذاب عظيم.

*نقلا عن الشرق