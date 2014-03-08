اليورو يصعد لأعلى مستوى منذ 2011 بعد بيانات المركزي

ارتفع اليورو، أمس الجمعة، إلى أعلى مستوياته أمام الدولار منذ الربع الأخير من عام 2011، مسجلا 1.3915 دولار، بفعل بيانات من البنك المركزي الأوروبي تشير إلى أن البنوك ستسدد جزءا كبيرا من قروضه العاجلة البالغ أجلها ثلاث سنوات الأسبوع القادم.

وتصعد العملة الأوروبية الموحدة باطراد منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، أمس الأول، والذي فاجأ الكثير من الأسواق بالإحجام عن اتخاذ المزيد من إجراءات تحفيز النمو وعدم إرسال أي إشارات قوية إلى إقباله على اتخاذ مثل هذه الخطوات قريبا.

وبلغ اليورو أعلى مستوياته في شهرين أمام العملة اليابانية، مسجلا 143.225 ين. وقال متعامل لدى أحد البنوك الأوروبية في لندن "نعتقد أن هناك بعض العروض (لبيع الدولار) تقترب من 1.3920، لكننا قد نشهد تطورات أخرى بعد صدور بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية (الأميركية)".