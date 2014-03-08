الصين تحل محل اليابان كأكبر شريك تجاري لتايلاند

احتلت الصين المرتبة الأولى كأكبر شريك تجاري لتايلاند خلال العام الماضي، بعد سلسلة من الصراعات الإقليمية، وذلك للمرة الأولى، بحسب مركز "كاسيكورن" البحثي التابع لبنك "كاسيكورن" التايلاندي.

وبلغ حجم التجارة بين تايلاند والصين 65 مليار دولار خلال عام 2013 بما يعادل 13.6% من إجمالي حجم تجارة تايلاند العام الماضي، بارتفاع طفيف عن نسبة 13.2% للتجارة مع اليابان.

وحذر المركز البحثي من أن العجز التجاري بين تايلاند والصين، والذي بلغ 10.5 مليار دولار في عام 2013 قد يزيد في العام الحالي، مضيفاً أن الصادرات إلى الصين في يناير الماضي تراجعت بنسبة 0.77% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، في حين زادت الواردات من الصين بنسبة 3.4% على أساس سنوي. ونتيجة لذلك، عانت تايلاند من عجز تجاري بلغ 1.3 مليار دولار مع البر الرئيسي، وهو أعلى تغيير شهري منذ ستة أشهر.

وأشار المركز إلى أن الفائض التجاري للصين مع الدول الأعضاء في رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان)، آخذ في الارتفاع منذ تخفيف الرسوم الجمركية، بموجب اتفاق تجارة حرة دخل حيز التنفيذ في عام 2003.

من جهة أخرى، قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم السبت إنه لا توجد فرصة للتوصل لحل وسط مع اليابان بشأن المسائل المتعلقة بالتاريخ والأرض.

وتشهد العلاقات الصينية مع اليابان توترا منذ فترة طويلة بسبب ما تعتبره فشل اليابان في التكفير عن احتلالها لأجزاء من الصين قبل وأثناء الحرب العالمية الثانية.

وتدهور العلاقات بين الصين واليابان بشدة خلال الثماني عشر شهرا الماضية، بسبب خلاف بشأن سلسلة من الجزر غير المأهولة في بحر الصين الشرقي.