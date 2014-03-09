السعودية: بدء تطبيق "ساند" للتأمين ضد التعطل بسبتمبر

كشف عبدالله بن محمد العبدالجبار، المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في السعودية، أن نظام "ساند" التأمين ضد التعطل عن العمل يعد أحد برامج المؤسسة لتعزيز الأمان الوظيفي لدى موظفي القطاع الخاص والحكومي، وسيطبق بالتعاون مع وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية اعتباراً من 1 - 11 - 1435هـ للمنشآت التي تتبع التقويم الهجري، ومن 1-9-2014 للمنشآت التي تتبع التقويم الميلادي.

وبين العبدالجبار أن نظام "ساند" يكفل تقديم التعويض للمشتركين المتعطلين عن العمل الذين فقدوا وظائفهم لأسباب خارجة عن إرادتهم وتوفير مصدر دخل شهري لهم خلال الفترة الانتقالية الواقعة فيما بين الوظيفة السابقة وفرصة الحصول على وظيفة جديدة، وسيطبق بصورة إلزامية على جميع الموظفين السعوديين في القطاعين الخاص والحكومي المشمولين بفرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية دون تمييز في الجنس، حيث يتم تسجيلهم بالنظام آلياً، بشرط أن يكون سن المشترك عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن التاسعة والخمسين سنة، ويشترط لصرف التعويض توفر مدة اشتراك لا تقل عن (12) شهراً في نظام التأمينات، وألا يكون المشترك قد ترك العمل بإرادته أو بسببه وألا يكون له دخل من عمل أو نشاط خاص.

وأبان أن نسبة الاشتراك فيه بلغت 2% شهرياً من الأجر الخاضع للاشتراك تدفع مناصفة بين صاحب العمل والمشترك، ويصرف التعويض لمدة12 شهراً في كل مرة من مرات الاستحقاق بواقع 60% من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك، عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى، على أن لا يتجاوز مبلغ التعويض 9000 ريال شهرياً، وبنسبة 50% من هذا المتوسط عن الأشهر التسعة المتبقية على أن لا يتجاوز مبلغ التعويض 7500 ريال شهرياً، ولا يقل الحد الأدنى للتعويض عن مبلغ 2000 ريال أو 100% من آخر راتب، أيهما أقل.

وأكد العبد الجبار أنه يحق للمستفيد الجمع بين التعويض المنصوص عليه في ساند وبين تعويضات نظام التأمينات الاجتماعية التعويض المقطوع، وتعويض الدفعة الواحدة المستحقة له طبقاً لفرعي الأخطار المهنية والمعاشات، والعائدات المستحقة له طبقاً لفرع الأخطار المهنية. والمعاشات المستحقة له كفرد من أفراد العائلة طبقاً لفرع المعاشات.