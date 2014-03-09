السعودية تخصص 45 مليار ريال لتطوير النقل العام بجدة

كشف هاني أبو راس، محافظ مدينة جدة السعودية، أنه تم اعتماد مبلغ 45 مليار ريال لمشروع النقل العام في جدة من قبل القطاع العام.

وأضاف في تصريح له، نقلته صحيفة "الجزيرة" السعودية يوم أمس السبت، إن لدى الأمانة العديد من الخطط للنهوض باقتصاديات جدة، لا سيما الصناعات الخفيفة، واقتصادات المعرفة وتطوير قطاع السياحة والخدمات.

وعلى صعيد الإسكان، دعا المحافظ، خلال ندوة جامعية، إلى ضرورة تحفيز ملاك الأراضي على البناء، مشيراً إلى أن المخططات المختلفة التي تعمل الأمانة على تنفيذها، تمت على أسس علمية ودراسات دقيقة وتجارب خارجية.

وقال المحافظ إن عدد سكان جدة حالياً يبلغ 3.8 مليون نسمة، وهو مرشح للزيادة إلى 6.2 مليون نسمة عام 2033، وأن معدل زيادة مشاركة السعوديين في سوق العمل سوف تصل إلى 50% بحلول عام 2033.

ونفى أن تكون هناك 600 قناة للصرف في البحر الأحمر في جدة، مؤكداً وجود 4 قنوات فقط لمحطات صرف معالجة، كما نفى أن تكون هناك أولوية لتنفيذ مشروعات شمال جدة مقارنة بمشروعات جنوبها ووسطها.