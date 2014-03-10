فقيه يدشن شبكة "قادرون" لدمج ذوي الإعاقة بسوق العمل

أكد وزير العمل المهندس عادل محمد فقيه أن شبكة "قادرون" ستسهم في دمج ذوي الإعاقة بمجتمعهم وبسوق العمل المحلي، مبيناً أن الشبكة ستكون مرجعية للشركات والقطاعات المهتمة والمقتنعة بعمل أصحاب ذوي الإعاقة، إلى جانب عملها على إحداث بيئات عمل مساندة ومتفهمة لقدراتهم، مما يمنحهم الثقة وفتح فرص التوظيف لهم وتمكينهم من العمل الفاعل.

وبين خلال تدشينه شبكة أصحاب الأعمال والإعاقة "قادرون" الذي نظمته شركة فينومينال للعلاقات العامة بمدينة الرياض، أمس الأحد، أن مسيرة تأسيس الشبكة بدأت بجهود مباركة من عدة شركات كبرى في قطاعات مختلفة تسعى لدعم وتوظيف أصحاب ذوي الإعاقة وتوفير الخدمات التيسيرية المرتبطة بتوظيفهم.

وعد المهندس فقيه الاحتفال بشبكة "قادرون" نقطة انطلاق تترتب عليها خطوات أخرى تتطلب مشاركة الجميع في تمكين أصحاب الإعاقة من العمل، مشيراً إلى أن وزارة العمل ومؤسساتها قامت بعمل دؤوب ثمرته مشروعات كانت غايتها تمكين ذوي الإعاقة من العمل.

وقال: "قدمت وزارة العمل الدعم المادي والمعنوي خلال المرحلة التأسيسية لهذا المشروع الحيوي، وستستمر بإذن الله وعلى مدى العام القادم حتى يكتمل نموه ونكون بكل فخر ركنا من أركانه بمشيئة الله".

من جانبها استعرضت مستشارة وزير العمل الدكتورة ميرفت طاشكندي مسيرة برنامج توافق الذي أطلقته الوزارة منذ أكثر من عام ويهدف لتشجيع أصحاب الأعمال لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، وإيجاد حلول وآليات واقعية لتنفيذ مشروعات مختلفة تحت مظلة البرنامج لإيجاد فرص وظيفية لهم.

وأشارت الدكتورة طاشكندي إلى أنه تمت الاستعانة بفريق استشاري خارجي للعمل مع الفريق المحلي للتعرف على أفضل الممارسات العالمية لتنفيذ مثل هذه المشاريع بطريقة مقننة ومتماشية مع البيئة المحلية.

بدوره أوضح رئيس مجلس المديرين بالشبكة عمرو محمد خاشقجي أن "قادرون" تسعى لتحفيز أصحاب الأعمال على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ليكونوا أعضاء فاعلين في القوى العاملة، وتقديم الإرشاد والمشورة العلمية والعملية وأفضل الممارسات لأصحاب الأعمال لتسهيل التوظيف والحفاظ على القوى العاملة من ذوي الإعاقة من خلال سياسات حكومية مساندة وبيئة عمل مناسبة، إلى جانب توعية أصحاب الأعمال لإدراج ذوي الإعاقة ضمن الكوادر العاملة من خلال تهيئة بيئة عمل مناسبة، والمساندة والمشاركة بأفضل الممارسات، فضلا عن تنظيم الشبكة وتنسيقها مع ذوي العلاقة بما فيهم الدوائر والجهات الرسمية والمؤسسات غير الربحية وتشكيل شبكات تفاعلية.

وأعرب الأخصائي الأول لذوي الإعاقة ستيفان ترومل من جهته عن سعادته بانطلاق الشبكة، مبيناً تفاؤله بمستقبل رائع في هذا المجال، مهنئاً الجميع بالخطوات المتسارعة الهادفة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.

فيما قدم نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة ماريوت للأشخاص ذوي الإعاقة مارك دونوفان عددا من التجارب الناجحة لذوي الإعاقة في عدد من المهن، لافتا الانتباه إلى إمكانية استفادة أصحاب الأعمال، مما يتمتعون به من قدرات.

من جهته أشار مدير عام شبكة "قادرون" فهد أسعد أبو النصر إلى أن الشبكة ستقيم خلال الفترة المقبلة عددا من الندوات وورش العمل والنشرات الإخبارية، بالإضافة إلى تدريب موظفي الموارد البشرية في الشركات على استقطاب الأشخاص ذوي الإعاقة للعمل، فضلاً عن تقديم الاستشارات في تهيئة مكان العمل إلى جانب مجموعة من الخدمات المساندة للمواد المنتجة كطباعة برايل والترجمة بلغة الإشارة.

تخلل الحفل عرض مرئي يحكي عددا من قصص النجاح ويبين أفضل الممارسات في دمج ذوي الإعاقة بمجتمعاتهم من خلال توظيفهم.

وفي ختام الحفل كرم وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه ممثلي الشركات المؤسسة لشبكة "قادرون".