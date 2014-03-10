"التعاون" يضع اللمسات الأخيرة لتفعيل الاتحاد الجمركي

بدأت أعمال الاجتماع السادس لهيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يوم أمس الأحد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون.

ويبحث الاجتماع تقرير الأمانة العامة لمجلس التعاون بشأن استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي وآخر المستجدات حول آلية توزيع الحصيلة الجمركية في الاتحاد الجمركي لدول المجلس، بجانب ورقة الإمارات حول النظام الإلكتروني المقترح لتطوير آلية المقصد النهائي، ونتائج الاجتماع الثالث للفريق المكلف بدراسة الحماية الجمركية.

كما يبحث الاجتماع مستجدات دراسة حماية الوكيل المحلي، ونتائج دراسة معاملة منتجات المصانع المقامة في التجمعات الاقتصادية في دول المجلس باستثمارات خليجية.

ويناقش الاجتماع توحيد المتطلبات والإجراءات التي تخص البضائع الأجنبية المستوردة في نقاط الدخول الأولى في الاتحاد الجمركي لدول المجلس ونتائج اجتماعات اللجنة المكلفة بمراجعة تطبيق النظام "القانون" الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون، بجانب نتائج الاجتماع المشترك الثاني لممثلي هيئة الاتحاد الجمركي مع فريق عمل النظام الضريبي الموحد، ونتائج اجتماعات لجنة النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع في دول المجلس، إضافة إلى مواعيد الزيارة الميدانية الخامسة للمنافذ الجمركية في دول التعاون، ومناقشة معوقات انتقال السلع والبضائع وطنية المنشأ "خليجي" بين دول مجلس التعاون.

يشار الى أنه سيتم رفع ما تتوصل إليه هيئة الاتحاد الجمركي من توصيات على لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها القادم لإقرارها.