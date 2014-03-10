9.849 مليون برميل يوميا.. إنتاج السعودية في فبراير

كشف مصدر مطلع في وزارة البترول السعودية أن المملكة أنتجت 9.849 مليون برميل يومياً خلال شهر فبراير الماضي، بارتفاع قدره 82 ألف برميل يومياً عن شهر يناير والذي وصل الى 9.767 مليون برميل يومياً.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ"العربية.نت" أن معروض النفط انخفض في فبراير إلى 9.899 مليون برميل يومياً بفارق 17 ألف برميل يومياً، عما كان عليه في يناير، والذي قدر في وقتها بـ9.917 مليون برميل يومياً.

إلى ذلك، وصل حجم الاستهلاك المحلي السعودي من النفط خلال شهري يناير وفبراير ما يقارب 19% من إجمالي إنتاج المملكة في ذات الفترة.

من جهة أخرى، واصلت أسعار النفط في الهبوط دون 108 دولارات للبرميل يوم الاثنين إثر انخفاض مفاجئ في صادرات الصين أدى لتفاقم المخاوف من تباطؤ في ثاني أكبر اقتصاد في العالم ولكن التوترات في أوكرانيا وليبيا ساهمت في الحد من الخسائر.

كما هبطت معظم الأصول التي تنطوي على مخاطر ومن بينها الأسهم الآسيوية والمعادن الأساسية بسبب الأرقام الضعيفة.

ونزل مزيح برنت الخام 89 سنتا إلى 108.11 دولار بحلول الساعة 0925 بتوقيت غرينتش وفي وقت سابق من الجلسة نزل الخام 1.25 بالمئة ليتوقف الاتجاه الصعودي خلال الجلستين السابقتين.

ونزل الخام الأميركي 1.21 دولار إلى 101.37 دولار للبرميل بعد أن سجل مستوى مرتفعا عند 102.82 دولار.

وقال كريستوفر بيلو من جيفريز باخ في تصريح لوكالة رويترز: "صدرت بيانات محبطة من الصين.. ولكن أعتقد أن ثمة إفراطا في التشاؤم إزاء البيانات في حين لاتزال الصورة العامة جيدة جدا. سيكون الهبوط محدوداً".

وتابع: "لا توجد مؤشرات على تفاقم الأوضاع في أوكرانيا وشهدت الأيام الأخيرة من الأسبوع الماضي موجة صعود أخذت في الاعتبار أي أحداث غير متوقعة في نهاية الأسبوع ولم يحدث شيء".

