ماكو إلا المخيمات!

لا أعلم ما هو نوع الرفاهية التي يعيشها الشعب الكويتي إذا ما قارنا دخل الدولة وما يعانيه المواطن من مشاكل؟

وهنا لا نقصد الخدمات المتردية أو المشاريع الورقية أو غلاء الأسعار أو الاختناقات المرورية، ولا حتى الحرمنة والفساد، ولنأخذ مثالاً صارخاً وبسيطاً يظهر معاناة الشباب، وهو ما أعلنته المؤسسة العامة للرعاية السكنية الأسبوع الماضي بأنها تدعو المواطنين الراغبين إلى الإسراع بمراجعة صالة الخدمة إن كانت طلباتهم تعود إلى 1991/5/30 أو ما قبل ذلك، إذا كانوا راغبين في تخصيص قسائم لهم في أبو حليفة.. وآخر موعد لهم هو 2014/3/31.

أي أنهم مدعوون إلى المراجعة بعد مرور «23» عاماً أو أكثر على تقديم طلبهم، ويمكنهم أن يتأملوا بالحصول على قسيمة في بو حليفة!

قد يكون هؤلاء المواطنون قد أعطوا الفرصة في التملك في منطقة لم يرغبوا فيها، وبالتالي رفضوها وفضّلوا الانتظار، ولكن حتى وبهذا الوضع «23» عاماً رقم صاعق فعلاً.

بذمتكم، هل هذا وضع يدل على الرفاهية التي يتشدقون بها ليل نهار؟

كم كان عمر من تقدم بالطلب آنذاك؟! في الغالب 25 عاماً وما فوق، وهو ما يعني أن عمره الآن 48 عاماً، مرت وهو ينتظر التوزيع، ويبدأ في البناء ويخلص إذا كان مجتهداً ومثابراً ولديه شوية مدخرات وعمره 53 عاماً.. أي انتهى شبابه ولاحت مرحلة التقاعد والعيال يمكن وصلوا إلى سن الرشد أو على وشك، وطبعاً هنا نحن لم نتطرق إلى أن اللي كان بدينار من مستلزمات البناء والسكن قبل «23» سنة، أصبح سعره الآن على الأقل مائة دينار، وبعدين يقولون دولة رفاهية.

لو الديرة ما فيها خير وايد ونعمة..

ولو الديرة ما فيها أراضي شاسعة..

ولو الديرة فيها سنع واستعادت الأراضي التي استملكت بوضع اليد.. ولو أنها اهتمت بالإنسان مثل اهتمامها بالحيوان والزراعة، ووزعت مساحات كبيرة لمن لا يستحقها ومتناسية طوابير السكن والتزاحم على قسائم مساحتها 400 متر، بينما البهايم والمزورعات، بارد على قلوب المحظوظين من المتنفذين إهداؤهم 50000 متر على الأقل بحجة الاكتفاء الذاتي من الثروة الحيوانية والمنتجات الزراعية، ومعظمهم فقهه في تربية الماشية والزراعة صفر لتنتهي في معظمها إلى مزارع عائلية. والحقيقة أن المواطن ملّ من سماع أن «الرفاهية» تمتد من المهد إلى اللحد، وقد يكون ذلك صحيحاً، ولكن المواطن ينقصه الاستقرار والراحة النفسية والتخلص من القلق والرؤية الضبابية لمستقبله وعائلته، وبالتالي هي «معاناة» من المهد إلى اللحد.

ارحموا شبابنا من طوابير الحصول على عمل وسكن، واعطونا أملاً بتحسن أمور الخدمات جميعها، من خلال خطوات عملية وسريعة.. وإلا فالرفاه الذي تدعونه لا يعيش إلا في مخيلتكم. أما المواطن، فله الله سبحانه.



*نقلا عن القبس