محطات لها جاذبية

• أنقل عن رئيس المجلس البلدي بمحافظة المزاحمية (عبد الكريم بن سعد الشمالـي) قوله: «إن ثلاثة ملايين ريال، ذهبت أدراج الرياح، في مشروع متعثر لدرء أخطار السيول، لم ينجز ليستفيد منه المواطن» الأسئلة التي تطرح تعقيبا على ما قاله الرجل: من المسؤول عن التعثر ؟ وما دور بلدية محافظة المزاحمية؟ ومتى ينجز هذا المشروع ليستفيد منه المواطنون؟.

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• «إن الأراضي العامة ليست مِلكا خاصا لجيل واحد، وإنما هي مساحات وطنية لـتأسيس بنى تحتية، ومشروعات سكنية وخدمية للمواطنين جميعا، وليس من المروءة التذرع بالنساء والأطفال، عند إزالة التعديات» هذا ما قاله أمير منطقة الباحة (الأمير مشاري بن سعود بن عبد العزيز) في مجلسه الأسبوعي (3 ربيع الآخر 1435هـ ) والمؤمل أن يعي المواطنون ما قاله الرجل.

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• أهنئ الطالبة رزان أحمد محمد العوز (من الثانوية الحادية عشرة في المدينة المنورة) على مشروعها المتمثل في النسبة التقريبية (ط وأخواتـها) وهو «اكتشاف جديد في عالم الرياضيات، لم يسبق لأحد اكتشافه، منذ عهد العالم أرخميدس، مما يساعد في حساب المحيطات، والمساحات بشكل أسهل، ويسهل عمل المهندسين المعماريين، والمصممين بشكل كبير» .

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• أنقل عن رئيسة مجلس إدارة جمعية فتاة الأحساء التنموية الخيرية (لطيفة العفالق) أنه «دخل أكثر من 8 آلاف فتاة على مدى 24 عاما ماضية، سوق العمل في محافظة الأحساء عبر الجمعية، بعد أن جرى تدريبهن، وتأهيلهن على مختلف المهارات الإدارية والمهنية المختلفة».

*نقلا عن المدينة