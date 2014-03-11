100 تريليون دولار حجم الديون المستحقة عالمياً

ارتفع حجم الديون العالمية مستحقة السداد إلى 100 تريليون دولار حتى منتصف 2013، مقارنة بإجمالي ديون 2007 والتي بلغت 70 تريليون دولار.

ويعود ذلك إلى الإصدار واسع النطاق للسندات من جانب الحكومات والشركات في أعقاب الأزمة المالية، حسبما ذكر بنك التسويات الدولية يوم أمس الاثنين. فيما أوضح بنك التسويات الدولية أن معظم الزيادات جاءت من خلال برامج حكومية تهدف إلى رفع النمو الاقتصادي وإنقاذ البنوك.

وبلغ حجم الديون مستحقة السداد للحكومات في الأسواق المحلية 43 مليار دولار، بنسبة زيادة بلغت نحو 80% مقارنة بحجم الديون في منتصف عام 2007. وأفاد التقرير أن القطاع المصرفي أصبح أقل عولمة، فقد صارت البنوك تتردد أكثر فأكثر، فيما يتعلق بالإقراض عبر الحدود، وتراجع حجم الديون العابرة للحدود مجدداً في الربع الثالث من عام 2013. وذكر البنك أن الإقراض بين البنوك يشهد تراجعاً ملفتاً.