باريس في الصدارة.. وفنادقها تستضيف 32 مليون نزيل

بقيت باريس أول وجهة سياحية في العالم خلال عام 2013 مع 32.3 مليون سائح في فنادق العاصمة الفرنسية على ما أفادت هيئة السياحة في منطقة باريس ايل - دو - فرانس.

ورغم الظروف الاقتصادية الصعبة، قالت هيئة السياحة في بيان لها، إن "2013 تشكل أيضاً إحدى السنوات المرجعية على صعيد السياح الوافدين".

وجاء نحو 15.5 مليون زائر من الخارج بارتفاع نسبته 8.2% مقارنة بعام 2012 "وهو عدد استثنائي، إذ إنه الأعلى منذ عشر سنوات"، على ما أكد البيان.

يشار إلى أن السياح البريطانيين احتلوا الصدارة مع نزول 2.1 مليون بريطاني في فنادق العاصمة العام الماضي. واحتل الصينيون للمرة الأولى المرتبة الأولى بين السياح الآسيويين مع نزول 881 ألفاً، منهم في الفنادق (بزيادة نسبتها 52.6%)، متقدمين على اليابانيين.

وعلى صعيد الجنسيات التي زارت باريس ومنطقتها، جاء في المراتب الخمس الأولى، البريطانيون يليهم الأميركيون، فالألمان والإيطاليون والصينيون.

وأشارت "الهيئة" إلى زيادة ملحوظة في عدد السياح من الشرق الأوسط والأدنى الذين ينزلون في الفنادق (زيادة نسبتها 20.7%). في المقابل، تراجعت أعداد النزلاء الفرنسيين بشكل كبير (- 7.5 %). ويعد اللوفر وبرج إيفل هما المعلمان الأكثر شهرة من بين 1803 معالم أخرى في العاصمة الفرنسية، التي تضم 173 متحفاً و470 حديقة عامة وجسوراً وأرصفة، وتتمتع ببيئة ثقافية مزدهرة.