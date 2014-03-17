السعودية: 7 مليارات ريال كلفة عدادات الكهرباء الذكية

كشفت هيئة تنظيم الكهرباء السعودية أن الكلفة التقديرية لمشروع تركيب العدادات الذكية، تبلغ 7 مليارات ريال، مشيرة إلى أن تركيبها سيستغرق 8 سنوات.

وأشار محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج عبدالله الشهري، إلى أنه تمّت تجربة العدادات الذكية لمعرفة أدائها ومدى تحمّلها للحرارة واختبار وسائل الاتصالات المختلفة، وفقا لما نقلته صحيفة "الحياة" يوم أمس الأحد.

وأشار الشهري إلى أن كلفة تركيب العدادات الذكية تبلغ حوالي 7 مليارات ريال، موضحاً أن مردودها على الشركة والاقتصاد الوطني يفوق ذلك بكثير، خاصة إذا أُخذ في الاعتبار الوفر في الوقود نتيجة تفعيل برامج إدارة الأحمال. وقال إن العمل جارٍ على تركيب حوالي 40 ألف عداد لكبار المشتركين التجاريين حالياً.

