600 ألف وظيفة تنتظر السعوديين بقطاع التجزئة

أوضح رئيس الغرفة التجارية الصناعية بجدة رئيس اللجنة المنظمة لمنتدى جدة الاقتصادي صالح بن عبد الله كامل أن البطالة التي يعاني منها المجتمع السعودي في الوقت الراهن هي بطالة نوعية وليست كمية، مبيناً أن زمن الطفرة أوجد جيلاً لا يقبل بنوعيات معينة من العمل في حين أن الأجيال السابقة لم يكن لديهم الخجل من أعمال بعينها طالما أنها "حلال".

جاء ذلك في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بمناسبة قرب انطلاق منتدى جدة الاقتصادي في دورته الـ14 تحت رعاية الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة ،غدا الثلاثاء.

وكشف صالح كامل أن هناك 600 ألف فرصة عمل في قطاع التجزئة وأن أعداداً كبيرة من العمالة الوافدة تعمل في هذا القطاع، مشيراً إلى أن ما يدعم التوجه لتوطين الوظائف بقطاع التجزئة هو أن 75% من الباحثين عن عمل لا تتجاوز مؤهلاتهم الثانوية العامة.

وقال رئيس غرفة جدة: "لا خلاف على أن القادة والمسؤولين في دول المنطقة يعملون منذ أمد بعيد وبصورة جدّية لمعالجة قضية البطالة الوطنية، إلا أن مؤشرات كثيرة تدل على أن هذه القضية لن تزداد إلا إلحاحاً، إذ ينتظر انضمام أكثر من 15 مليون شخص إلى القوى العاملة في كل من المملكة العربية السعودية، وقطر، والإمارات، ومصر خلال السنوات العشر المقبلة، بيد أن التصدّي لبطالة الشباب يتطلّب نقاشات جدّية لا تقتصر على أن تتناول كيفية تعزيز الطلب من خلال توفير الوظائف ضمن قطاعات النمو الرئيسية مثل السياحة والنقل، وإنما تتطرّق أيضاً إلى العوائق التي تمنع قيام بيئة جذابة لقطاع الأعمال كي تشجّع ريادة الأعمال وتيسّر أمورها وبالتوازي مع ذلك من المهم التعرف على جانب العرض المتمثل في الشباب، لتلبية المتطلبات المتلاحقة للقطاع الخاص".

