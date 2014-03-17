مؤشر سوق الأسهم السعودية يرتفع 10% منذ بداية العام

سجل مؤشر الأسعار العام في سوق الأسهم السعودية، ارتفاعا بنسبة تقارب 10% منذ بداية العام الحالي، مدفوعا بأداء قطاعات التطوير العقاري، والتجزئة، والمصارف التي سجلت أعلى الارتفاعات في أداء أسهمها خلال شهرين ونصف من 2014.

وسجلت أسهم قطاع التطوير العقاري، أعلى الارتفاعات بين قطاعات السوق بنسبة 28.7% تلاها قطاع التجزئة بنسبة 23% وقطاع المصارف والخدمات المالية بنسبة 11.3%.

وللمرة الأولى منذ 2011 زادت قيمة التداول اليومية في سوق الأسهم السعودية عن 11 مليار ريال، مطلع الشهر الحالي، قبل أن تعاود الاستقرار عند مستويات تتراوح بين 7 و 8 مليارات ريال بالنسبة لقيمة الاسهم المتداولة يوميا.

وقال سلطان العثيمين مدير محافظ الأسهم بشركة منافع القابضة لـ"العربية.نت" إن السوق ستواصل ارتفاعاتها ومن المنتظر أن يؤسس مؤشر الاسعار العام الى مرحلة عند 9400 نقطة مؤكدا أن المتداولين لن يشهدوا انخفاضات حادة خلال بقية العام الحالي.

وبالفعل أغلقت السوق أمس فوق 9300 نقطة، في مؤشر واضح على أنها تؤسس لمستوى جديد بعد ارتفاعات كبيرة بلغت نسبته 10% خلال شهرين ونصف، وبالتالي إذا لم تهبط السوق هبوطا مؤثرا عن هذا المستوى يكون قد تأكد للمتداولين نفسيا أن الاستقرار قد تحقق لهذا الحاجز من النقاط، وأن السوق مواصلة لصعودها.

وبحسب تحليل "العربية.نت" لبيانات من الموقع الرسمي لسوق الأسهم السعودية "تداول" فقد ارتفع المؤشر العام للسوق بنسبة 32% عندما بلغ أعلى قمة له يوم الخميس الماضي مقارنة بأدنى مستوى مسجل له في مارس من 2013.