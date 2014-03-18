بعد الساعة التاسعة أين يذهب الشباب؟

الغريب في الأمر هو أن الدين الإسلامي جعل الدخول للأسواق متأخرا شيئا مكروها. ومع ذلك قد نكون أكثر البلدان دخولا للسوق متأخرين. وقد نكون آخر من ينام. ومن وجهة نظر خاصة فإن قرار إغلاق الأسواق في ساعات مبكرة هو من أفضل القرارات التي تم سنها للمحافظة على نظام المجتمع في الكثير من الأمور. سواء أكانت توفيرا للطاقة أو الحد من سوء استغلال الأوقات المتأخرة لعمل أي شيء مخالف أو المحافظة على الشباب. وأهم شيء في ذلك هو العودة للنظام القديم في الحياة اليومية وهو النوم مبكرا والصحيان مبكرا. ومن المعلوم أن القرآن الكريم ذكر أن الليل هو سبات وأيضا هو لباس ومن ناحية أخرى ذكر القرآن بأن النهار معاش.

أصبح الصيف لدينا نوما عميقا والليل سهرا طويلا لتتبخر فيه طاقات الشباب وتذهب ساعات طويلة سدى

وفي السنوات الماضية أصبح الصيف لدينا نوما عميقا والليل سهرا طويلا لتتبخر فيه طاقات الشباب

وتذهب ساعات طويلة سدى. وشيء آخر بدأ في الظهور وهو ما يسمى بديوانية الشباب. وبهذا تركوا المنزل وسهروا خارجه؛ ليطالعوا التلفاز وتدخين آفة العصر أو ما يسمى بالشيشة. وأصبحنا نرى أطفالا

وبنات صغارا في السن يتسكعون في الشوارع والحارات. ولعلم القارئ ففي أمريكا لا يحق لمن هو أقل من سن 18 عاما أن يكون خارج منزله إذا لم يكن في سيارته متجها من مكان لآخر. ويحق للشرطة إيقافه

وسؤاله عما يفعل بعد منتصف الليل. وايضا يحق للشرطة أن تأخذ الطفل من عائلته إذا كان في سن صغيرة وكان خارج منزله بمسافة معينة عن بيته وتحدد هذه المسافة كل ولاية على حدة. والشيء الملفت للنظر هو أن هناك أماكن تفتح 24 ساعة ولكنها أماكن معروفة سلفا ولها نظام أمني مربوط بالشرطة. ولكن لدينا أماكن تفتح 24 ساعة في كل قطاع سواء صيدليات أو بقالات صغيرة ومعروف أن من يديرونها هم من العمالة التي لا يهمها الأمن الوطني.

و لكن يبقى السؤال الذي يسأله كل شاب وهو أين نذهب؟ وهذا في الحقيقة سؤال غريب لأن كل شاب يجب أن يكون محبا لبيته ويجب أن يشعر بالسعادة عند جلوسه مع أسرته. وبالطبع هذا لا يمنع أن تكون هناك أمور ترفيهية يجب أن تكون موجهة لفئة الشباب. ولكن ما نراه الآن هو أن الأب هو أول الخارجين من المنزل ليهرب من مسؤولية المنزل. هذه مسألة أمن وطني لا بد من تغطيتها من جميع الجوانب، فنحن لا نريد أن تكون انعكاسات هذا القرار سلبية خاصة أن هذا القرار يمس فئة الشباب.



*نقلا عن اليوم