مخزونات النفط الأميركية ترتفع بـ5.9 مليون برميل

أظهرت بيانات لمعهد البترول الأميركي، اليوم الثلاثاء، أن مخزونات الولايات المتحدة من النفط‭‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬الخام ارتفعت في الأسبوع الماضي، في حين انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وقال المعهد في تقريره الأسبوعي، إن مخزونات النفط الخام ارتفعت 5.9 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 14 مارس إلى 372.9 مليون برميل مقارنة مع تنبؤات المحللين بزيادة قدرها 2.6 مليون برميل.

وقال التقرير إن مخزونات الخام في مستودع تسليم عقود نايمكس في كوشينج بأوكلاهوما، انخفضت بمقدار مليون برميل. وأظهر التقرير أيضاً ارتفاع إنتاج المصافي 79 ألف برميل يومياً.

وقال المعهد إن مخزونات البنزين انخفضت 1.4 مليون برميل مقارنة مع تنبؤات المحللين في استطلاع لرويترز بانخفاض قدره 1.5 مليون برميل.

وهبطت مخزونات المقطرات التي تشمل الديزل وزيت التدفئة 674 ألف برميل مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاض 600 ألف برميل.

وارتفعت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي 367 ألف برميل يومياً إلى ثمانية ملايين برميل يوميا.