365 مليار ريال إنفاق متوقع لتطوير خطوط حديد السعودية

كشف مسؤول سعودي عن وصول استثمارات تطوير شبكة الخطوط الحديدية في المملكة إلى 365 مليار ريال بحلول عام 2040 موزعة على 3 مراحل.

وقال المهندس محمد السويكت، رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية لصحيفة "عكاظ" يوم أمس، إن الخطة الاستراتيجية لتطوير قطاع السكك الحديدية بين 2010 و2040 التي تشمل المشاريع القائمة حالياً، ومشروع الربط الخليجي، ومشاريع تربط المنطقة الجنوبية بوسط وغرب المملكة، يتوقع أن تصل أطوال هذه الشبكة بعد اكتمالها إلى ما يقارب 10 آلاف كيلومتر.

وأضاف أن خطة توسيع الشبكة الحديدية تتضمن إنشاء نحو 19 خطاً، سيتم تنفيذها على 3 مراحل. وأوضح أن المرحلة الأولى التي بدأت منذ عام 2010 ومن المقرر أن تنتهي في عام 2025، ستكون بطول تقريبي 5.5 ألف كم باستثمار يبلغ نحو 63 مليار ريال. وتمتد المرحلة الثانية من عام 2026 حتى 2033 بطول تقريبي 3 آلاف كم، وباستثمار يبلغ نحو 209 مليارات ريال. أما المرحلة الثالثة التي تمتد من عام 2034 حتى 2040 فستكون بطول تقريبي 1,4 ألف كم باستثمار يبلغ نحو 93 مليار ريال.

وأوضح السويكت أن إجمالي قيمة الاستثمارات الخاصة بتطوير الشبكة بحلول عام 2040 يقدر بنحو 365 مليار ريال موزعة على المراحل الثلاث. وحول قطار الحرمين الذي يربط مكة المكرمة بالمدينة المنورة، قال إنه تم إنجاز أكثر من 50% من هذا المشروع، وأكد أنه سيبدأ التشغيل التجريبي خلال العام المقبل، فيما يبدأ التشغيل الرسمي عام 2016.