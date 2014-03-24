يا أهل البصرة قاطعوا المنتجات السعودية

الغريب في الأمر هو ان تسمع من عراقيين طلب مقاطعة المنتجات السعودية في مدينة البصرة. وأنا هنا لا أحبذ أن يتم إجبار أي مواطن في أي بلد كان بأن يستهلك منتجا معينا من أي بلد, ولكن لماذا البصرة بالذات يراد لها أن تقاطع كل ما هو منتج سعودي؟ ولا يهمني في المقام الأول مقاطعة المنتج السعودي بقدر ما يهمني إن كان أهل البصرة يعرفون بأن قياداتهم السياسية هي من دمرت البصرة وأخفت إلى الأبد ملامحها وبيئتها الطبيعية التي كانت من أعقد وافضل البيئات الطبيعية في العالم بسبب وقوعها في نقطة تلاقي مياه البحر بمياه النهر. فكل من في البصرة يعرف ماذا فعل صدام حسين بهم. وشيء آخر وهو, هل يعلم أهل البصرة ما حدث أواسط الثمانينات من القرن الماضي أثناء الحرب العراقية- الإيرانية وكيف أن القيادة السعودية أنقذت البصرة من دمار شامل؟

القيادة العراقية تعلم بأن المملكة لها ثقل سياسي وعسكري دائما يحدد مجريات الأمور

في العام 1986م عبرت القوات الإيرانية شط العرب واحتلت جزيرة الفاو. عندها قام صدام حسين بطلب عاجل للقاء العاهل السعودي المحنك الملك فهد بن عبدالعزيز رحمه الله والذي كان في ذلك الوقت في زيارة للأحساء. ليطير إلى هناك ويجتمع معه في مطار الأحساء لأن الوضع خطير ولا يحتمل الانتظار. والقيادة العراقية تعلم أن المملكة لها ثقل سياسي وعسكري دائما يحدد مجريات الأمور. فقد كانت نية إيران في ذلك الوقت هو قطع الطريق بين بغداد والبصرة وبهذه الطريقة تستطيع تسوية البصرة بالأرض وأخذ جميع من فيها اسرى أو قتلهم دون ان تستطيع القيادة العراقية فعل أي شيء. وبقية القصة معروفة. ومعروف أيضا دور المملكة فيما حدث في بداية عام 1988م أثناء تحرير جزيرة الفاو وتخفيف الضغط على البصرة. فماذا يقصد أهل البصرة بحملة (قاطعوا المنتجات السعودية). ففي يوم 17 أبريل 1988م وما قبله, لماذا لم يطلب أهل البصرة أو العراق مقاطعة المساندة السعودية لإنقاذ البصرة من مجازر كانت إيران تشنها وتخطط للمزيد منها بواسطة الهجمات البشرية المستمرة. والسؤال هو: هل كان بإمكان أهل البصرة الصمود أمام هذه الهجمات دون المساندة من المملكة؟ يا سبحان الله. لماذا العراق على ما يمتلكه من خبرات وعقول لديه ذاكرة قصيرة لما يحدث في بلاده. والشعب السعودي وقيادته لا تريد إلا كل الخير للعراق والعراقيين. فمقاطعة منتجاتنا في البصرة لن تضرنا, بل ستضر كل مواطن في البصرة. وفي الختام أريد أن أسأل كل مواطن عراقي شهم: إلى أين لجأ الرمز الوطني والسياسي العراقي رشيد الكيلاني بعد أن طارده البريطانيون؟



*نقلا عن اليوم