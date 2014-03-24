34 مليار دولار حصة سامسونج في سوق الرقائق العالمي

احتلت شركة سامسونج الكورية الجنوبية للرقائق المرتبة الثانية في سوق أشباه المواصلات العالمي للعام الثاني على التوالي خلال عام 2013.

وأفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، أنه بحسب البيانات التي قدمتها شركة "اى اتش اس اى سابلاي" التي تعمل على جمع البيانات، ارتفعت مبيعات سامسونج من الرقائق بنسبة 8.2% مقارنة بعام 2012 لتصل إلى 33.82 مليار دولار العام الماضي، كما ارتفعت حصتها السوقية لتصل إلى 10.6% مقارنة بـ 10.3%.

وعلى النقيض تراجعت شحنات شركة أنتل بنسبة 0.9% لتصل إلى 46.98 مليار دولار العام الماضي، كما انخفضت حصتها السوقية إلى 14.8% مقارنة بـ %15.6.

وأوضحت شركة "اى اتش اسى اى سابلاى" بأن تناقص الفجوة بين الشركتين يرجع إلى ارتفاع مبيعات رقائق سامسونج للهواتف الذكية ويعود ذلك لتوسيع سوق الهواتف الذكية، في حين تراجع مبيعات رقائق أنتل التي تستخدم بصورة أساسية في أجهزة الحواسب ويرجع ذلك لتباطؤ سوق أجهزة الحواسب.

وفيما يتعلق بسوق رقائق الذاكرة، احتفظت سامسونج بالصدارة العام الماضي حيث ارتفعت مبيعاتها بنسبة 15.7% لتصل إلى 21.67 مليار دولار، ولكن حصتها السوقية تراجعت إلى 33.1% مقابل 35.4%.