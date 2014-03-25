السعودية: 51 مليون مشترك في خدمات الاتصالات المتنقلة

بلغ عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات المتنقلة بالسعودية حوالي 51 مليون اشتراك بنهاية عام 2013 بنسبة انتشار بلغت حوالي 170% على مستوى السكان، فيما ارتفع عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة ليصل إلى 16,5 مليون مُستخدم بنسبة انتشار تجاوزت 55%، وفقاً للعدد 18 من "النشرة الإلكترونية الفصلية" الصادرة عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم، والمعنية بأهم مستجدات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة.

وأشارت النشرة إلى أن حجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة تقدر بنحو 102 مليار ريال في العام 2013، مقارنة بـ 36 مليار ريال في العام 2005، بمتوسط نمو سنوي يقدر بنحو 14%، فيما يمثل الإنفاق على تقنية المعلومات 36% من إجمالي حجم الإنفاق، ويتمثل معظمها في الإنفاق على الأجهزة وخدمات تقنية المعلومات.

وبلغ إجمالي الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة حوالي 14.27 مليون اشتراك بنهاية العام 2013، وتشمل الاشتراكات خدمات المعطيات "البيانات"، والاشتراكات في باقات الاتصالات الصوتية، لتكون بذلك نسبة انتشار خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة على مستوى السكان 47.6%.

كما بلغت مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي حوالي 2.78% للعام 2013، مع ارتفاع القيمة المضافة لنشاط الاتصالات خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

