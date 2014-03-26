روسيا وتركيا تزيدان حيازتهما من الذهب خلال فبراير

أظهرت بيانات من صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء أن روسيا زادت حيازتها من الذهب بمقدار 7.247 طن في فبراير لتصل إلى 1041.96 طن وأن تركيا زادت أيضا احتياطياتها من المعدن النفيس بعد هبوط حاد في الشهر السابق.

وأشارت البيانات إلى أن احتياطيات تركيا من الذهب ارتفعت بواقع 9.292 طن لتصل إلى 497.869 طن.

من جهة أخرى، تعافى الذهب في التعاملات الآسيوية اليوم الأربعاء من أدنى مستوى له منذ منتصف فبراير لكن علامات على انتعاش الاقتصاد الأميركي وغياب الدعم عن الشراء الفعلي قد يقيد مكاسب المعدن النفيس ويبقي الأسعار في نطاق ضيق.

وصعد سعر الذهب للبيع الفوري 0.2 بالمئة إلى 1313.00 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0445 بتوقيت غرينتش، بعد أن كان هبط يوم الثلاثاء إلى 1305.59 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى له منذ 14 فبراير.

وارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 2.20 دولار إلى 1313.60 دولار للأوقية.

وكان الذهب قد سجل أعلى مستوى له في ستة أشهر عند 1391.76 دولار أوائل الأسبوع الماضي، لكنه سرعان ما بدأ اتجاها نزوليا بعد أن أشارت جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أن أسعار الفائدة الأميركية قد ترتفع في موعد أقرب من توقعات معظم المحللين، وهو ما قوض جاذبية المعدن الأصفر كأداة للتحوط من التضخم.