شلل في قطاع المقاولات

وفقاً لصحيفة الحياة العدد الصادر بتاريخ 24 مارس الجاري، كشف مقاولون سعوديون عن خروج أكثر من50٪ من شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة من السوق، بعد انتهاء مهلة تصحيح أوضاع العمالة في الثالث من نوفمبر 2013، واصفين تلك الفترة بأنها الأصعب على شركات المقاولات، خصوصاً مع شحّ العمالة المؤهلة في السوق، الأمر الذي ضاعف أجر العمالة ليصل أجر العامل إلى 200 ريال يومياً، وهذا الأمر سيلحق ضرراً كبيراً بالحكومة وبالمواطنين على حد سواء، فالمشاريع الحكومية التي يقوم بتنفيذها فعلاً مقاولون صغار من الباطن ستتعثر إن لم تتوقف تماماً، علماً بأنّ نسبة المشاريع المتعثرة قبل التصحيح وفقاً لنزاهة وصلت إلى20٪ ولك أن تتخيل النسبة التي تصل إليها الآن، أما المواطن الغلبان الذي يعاني من شحّ الأراضي وارتفاع سعرها(بين 2000 و3000 ريال للمتر المربع في المدن الكبرى) فعليه أن يئد حلمه في امتلاك مسكن خاص به، ولا تسألوني عن الحل خصوصاً وأنّ وزارة العمل نفسها لم تدرك فيما يبدو أنّ هناك أي مشكلة، بل إنها بالعكس تقيد منح تأشيرات الاستقدام وتزيد الطين بللاً، وعلينا العوض، أو العوض بسلامتنا.

*نقلا عن صحيفة "الرياض"