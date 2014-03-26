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عابد خزندار

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.<br/><br/>ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى، <br/><br/>من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.

ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى،

من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

شلل في قطاع المقاولات

وفقاً لصحيفة الحياة العدد الصادر بتاريخ 24 مارس الجاري، كشف مقاولون سعوديون عن خروج أكثر من50٪ من شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة من السوق، بعد انتهاء مهلة تصحيح أوضاع العمالة في الثالث من نوفمبر 2013، واصفين تلك الفترة بأنها الأصعب على شركات المقاولات، خصوصاً مع شحّ العمالة المؤهلة في السوق، الأمر الذي ضاعف أجر العمالة ليصل أجر العامل إلى 200 ريال يومياً، وهذا الأمر سيلحق ضرراً كبيراً بالحكومة وبالمواطنين على حد سواء، فالمشاريع الحكومية التي يقوم بتنفيذها فعلاً مقاولون صغار من الباطن ستتعثر إن لم تتوقف تماماً، علماً بأنّ نسبة المشاريع المتعثرة قبل التصحيح وفقاً لنزاهة وصلت إلى20٪ ولك أن تتخيل النسبة التي تصل إليها الآن، أما المواطن الغلبان الذي يعاني من شحّ الأراضي وارتفاع سعرها(بين 2000 و3000 ريال للمتر المربع في المدن الكبرى) فعليه أن يئد حلمه في امتلاك مسكن خاص به، ولا تسألوني عن الحل خصوصاً وأنّ وزارة العمل نفسها لم تدرك فيما يبدو أنّ هناك أي مشكلة، بل إنها بالعكس تقيد منح تأشيرات الاستقدام وتزيد الطين بللاً، وعلينا العوض، أو العوض بسلامتنا.

*نقلا عن صحيفة "الرياض"

** جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
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