الصين تمهد لبناء أول حقل للغاز الصخري بداية عام 2017

كشفت الشركة الصينية للبتروكيماويات (ساينوبيك) أنها حققت اختراقاً كبيراً في التنقيب عن الغاز الصخري، حيث ستشرع في بناء أول حقل غاز صخري (حقل فولينغ)، الذي يبلغ حجمه 10 مليارات متر مكعب بداية من العام 2017، مما اعتبرته الدوائر الاقتصادية الصينية إنجازاً استراتيجياً كبيراً حققته الصين في تنمية الغاز الصخري، وإيذاناً بدخول طور الاستغلال التجاري بشكل مبكر.

ويبلغ احتياطي حقل فولينغ من الغاز الطبيعي 2.1 تريليون متر مكعب، ومن المخطط أن يتم بناء حقل الغاز الصخري التي تبلغ قدرته الإنتاجية السنوية 10 مليارات متر مكعب في عام 2017، أي ما يعادل حقل نفطي ضخم على مستوى 10 ملايين طن.

وقال رئيس شركة (ساينوبيك) فو تشنغ يوي إن الشركة حققت في الوقت نفسه اختراقات هامة في نظام تقييم الموارد ونظام التكنولوجيا وبحث وصناعة معدات التكسير، وقد تم تطبيق هذه الإنجازات التكنولوجية في حقل فولينغ للغاز الصخري بنجاح.

ويتركز تكوين الغاز الصخري على غاز الميثان، الذي يعد واحداً من موارد الطاقة والمواد الخام الكيمياوية النظيفة والفعالة. ويعتقد المجتمع الدولي عموماً أن تطوير الغاز الصخري يعد ثورة في قطاع الطاقة العالمية، حيث لا يزيد إنتاج الغاز الطبيعي في العالم فحسب، بل لديه تأثير هام على سوق الغاز الصخري ونمط إمدادات الطاقة وسياسة تغير المناخ.