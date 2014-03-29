اليابان تطالب واشنطن بمرونة أكبر للتوصل لاتفاق تجاري

قالت اليابان إنه سيكون من الصعب تحقيق انفراج في المحادثات مع الولايات المتحدة للتوصل لاتفاق تجاري في وقت مناسب قبل جولة الرئيس الأميركي باراك أوباما في آسيا الشهر المقبل ما لم تظهر واشنطن مرونة.

وقال هيروشي أوئي نائب كبير المفاوضين التجاريين اليابانيين للصحافيين إن الجانبين حققا "تقدما بطيئا جدا ولكن مطردا" في المحادثات التي جرت في واشنطن الأسبوع الماضي بشأن اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي(تي بي بي).

وسئل عما إذا كان من الممكن تحقيق انفراج قبل زيارة أوباما لليابان ومناطق أخرى بآسيا ابتداء من 22 أبريل قال أوئي إن هذا سيكون "صعبا."

وأردف قائلا "من أجل تحقيق انفراج يتعين على الولايات المتحدة التحلي بالمرونة."

وقال أوئي إن الجانبين اتفقا على ضرورة الانتهاء من المحادثات بأسرع ما يمكن بعد اتصال من أوباما برئيس الوزراء الياباني شينزو آبي للإسراع بهذه العملية.

وأضاف أنه يأمل بأن يسافر المفاوضون الأمريكيون إلى اليابان لإجراء مزيد من المحادثات قبل زيارة أوباما.

وتحدث أوئي بعد عقد جولة رابعة من المفاوضات الثنائية خلال ما يزيد قليلا عن شهر سعى فيها الجانبان لإنهاء مأزق بشأن قضايا حساسة تعرقل استكمال اتفاقية (تي بي بي) التي تضم 12 دولة مطلة على المحيط الهادي.

وتريد الولايات المتحدة أن تقوم اليابان بفتح قطاعات منتجاتها من الأرز واللحم البقري ولحم الخنزير ومنتجات الألبان والسكر في حين تحرص اليابان على وضع جدول زمني للوعود الأميركية بخفض التعريفة الجمركية على واردت سيارات الركوب والشاحنات الخفيفة.

وكانت الولايات المتحدة تأمل باستكمال الاتفاقية بحلول نهاية العام الماضي ولكن قضايا كثيرة ما زالت قيد البحث. وتضم الاتفاقية كندا والمكسيك ونيوزيلندا وماليزيا ودولا أخرى.