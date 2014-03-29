روسيا تدعم ميزانية "القرم" بـ365 مليون دولار

تعتزم الحكومة الروسية تقديم دعم مالي لشبه جزيرة القرم وسيفاستوبول خلال العام الحالي 2014، بما يعادل 365 مليون دولار.

ونقلت وسائل إعلام روسية، عن بيان للحكومة، "أنه نظراً للوضع الحالي الذي تمر به ميزانيات جمهورية القرم وسيفاستوبول، فمن المقترح توفير أموال من الميزانية الفيدرالية الروسية في عام 2014، لتقديمها كمساعدة مالية إضافية، حيث سيخصص لميزانية جمهورية القرم مبلغ 10.7 مليار روبل، ولميزانية سيفاستوبول 2.4 مليار روبل، على شكل منح لدعم التدابير الرامية إلى تحقيق التوازن في ميزانيات الاتحاد الروسي".

ووفقاً للبيان، فسيتم استثمار هذه الأموال لتنفيذ تدابير إضافية لدعم القطاع الصناعي، وقطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وسوق العمل، والبلديات، والدعم الاجتماعي للمواطنين.