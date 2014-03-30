السعودية: تحويلات الأجانب تتراجع إلى 12 مليار ريال

تراجعت تحويلات الأجانب إلى الخارج للشهر الثاني على التوالي، حيث هبطت بنسبة 10 في المائة إلى نحو 12 مليار ريال في شهر فبراير، مقارنة بـ 13.3 مليار ريال في شهر يناير من العام الجاري، بعد أن كانت قد تراجعت بنسبة 9 في المائة في يناير مقارنة بديسمبر من العام الماضي البالغ 14.7 مليار ريال.

وحسب جريدة الاقتصادية، فإن تحويلات الأجانب (غير السعوديين) في فبراير من العام الجاري هي الأدنى منذ نوفمبر 2013 والبالغة 10.6 مليار ريال. وأظهر التحليل أن تحويلات الأجانب ارتفعت خلال شهر فبراير بنسبة 17 في المائة على أساس سنوي مقارنة بشهر فبراير 2013 حينما كانت التحويلات 10.2 مليار ريال.

ويبلغ عدد السكان الأجانب في السعودية 9.7 مليون نسمة، يشكلون نحو ثلث السكان في السعودية (32.4 في المائة)، فيما يشكل السكان السعوديون قرابة الثلثين (67.6 في المائة، وفقا لآخر تقديرات لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية.

وبحسب هذه الإحصاءات، يكون نصيب الفرد من الأجانب الذين يقيمون في السعودية، نحو 1237 ريالا من هذه التحويلات في فبراير. وبحسب أحدث بيانات صادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، بلغ عدد العمالة الأجنبية في السعودية بنهاية الربع الثاني 2013، نحو ستة ملايين مشتغل.