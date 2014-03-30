باكستان ترفع احتياط العملة الصعبة إلى 16 مليار دولار

قال رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف إن حكومته تعمل على رفع احتياطي باكستان من العملة الصعبة إلى ستة عشر مليار دولار بنهاية العام الجاري.

وأوضح خلال لقائه يوم أمس السبت في مكتبه بإسلام آباد الرئيسة التنفيذية لعمليات البنك الدولي سري مولياني أندراواتي أن حكومته تبنت سياسة اقتصادية ونقدية تتسم بالواقعية لإحلال الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

وأضاف أن مؤشرات الاقتصاد الباكستاني حققت صعوداً إيجابياً خلال الأشهر الأخيرة، نظراً لسير الاقتصاد في الاتجاه الصحيح.

وأشار إلى أن حكومته حددت أولوياتها للسنوات الخمس المقبلة في عدد من القطاعات، في مقدمتها الطاقة والبنية التحتية. من جانبها عبرت مسؤولة البنك الدولي عن تقديرها للسياسات الاقتصادية الإيجابية التي تبنتها الحكومة الباكستانية.