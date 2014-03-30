عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق

باكستان ترفع احتياط العملة الصعبة إلى 16 مليار دولار

المصدر: إسلام آباد - واس
رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف
رابط مختصر

قال رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف إن حكومته تعمل على رفع احتياطي باكستان من العملة الصعبة إلى ستة عشر مليار دولار بنهاية العام الجاري.

وأوضح خلال لقائه يوم أمس السبت في مكتبه بإسلام آباد الرئيسة التنفيذية لعمليات البنك الدولي سري مولياني أندراواتي أن حكومته تبنت سياسة اقتصادية ونقدية تتسم بالواقعية لإحلال الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

وأضاف أن مؤشرات الاقتصاد الباكستاني حققت صعوداً إيجابياً خلال الأشهر الأخيرة، نظراً لسير الاقتصاد في الاتجاه الصحيح.

وأشار إلى أن حكومته حددت أولوياتها للسنوات الخمس المقبلة في عدد من القطاعات، في مقدمتها الطاقة والبنية التحتية. من جانبها عبرت مسؤولة البنك الدولي عن تقديرها للسياسات الاقتصادية الإيجابية التي تبنتها الحكومة الباكستانية.

كلمات دالّة

#اقتصاد, #العملة الصعبة, #الدولار, #الاقتصاد الباكستاني, #الطاقة, #مصادر الطاقة

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر