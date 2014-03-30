طرح أكثر من 700 فرصة عمل في قطاع السياحة السعودي

بدأ اليوم في الرياض لقاء التوظيف لمهن قطاع السفر والسياحة، والذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والآثار بالتعاون مع التنظيم الوطني للتدريب المشترك.

وقال الدكتور عبدالعزيز الهزاع مدير إدارة توطين الوظائف في المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية الوطنية "تكامل" في الهيئة إن اللقاء سيستمر لمدة 3 أيام متزامناً مع ملتقى السفر والاستثمار السياحي السابع.

وأوضح الدكتور الهزاع أن 15 شركة ووكالة سفر وسياحة قدمت (703) فرص عمل ستطرح في هذه اللقاءات التي ستنظمها الهيئة في كل من الرياض والخبر وجدة والقصيم، في حين سيقوم التنظيم الوطني للتدريب المشترك بتنظيم لقاءات مماثلة في كل مكة المكرمة والمدينة المنورة وأبها وتبوك والأحساء، مشيراً إلى أن المهن التي سيتم التوظيف عليها هي مهن مأمور الحجز والتذاكر ومأمور الشحن الجوي ومحاسب سفر وسياحة والحد الأدنى من المؤهلات للقبول في تلك الوظائف هي شهادة الثانوية العامة.

وعن مميزات تلك الفرص قال إن المتقدم لتلك الفرص الوظيفية وبعد قبوله فيها سيتم وعلى الفور توقيع عقد التوظيف معه براتب لا يقل عن 4500 ريال، إضافة إلى البدلات والمميزات التي تمنحها الشركات والوكالات، كما سيكون هناك برنامج تدريبي مكثف لمدة تتراوح بين 6 - 10 أشهر في اللغة الإنجليزية العامة والتخصصية ومهارات الحاسب الآلي ومهارات ومتطلبات المهنة يمنح بعدها المتقدم شهادة دبلوم في السفر والسياحة.

وأوضح الدكتور الهزاع أن مستقبل العمل في القطاع السياحي أصبح في وقتنا الحاضر يضاهي القطاعات الأخرى بفعل النمو المتزايد للقطاعات السياحية عامة، داعياً الشباب إلى التقدم لشغل تلك الفرص وحضور هذه اللقاءات التي ستعقد في الرياض في فندق مداريم كراون في الفترة من 29/5 - 1/6/1435 وفي الخبر في فندق كورال إنترناشيونال الخبر في الفترة من 2 - 3/6/1435 وفي جده في فندق الهيلتون في الفترة 6 - 7/6/1435 وفي القصيم في فندق قولدن توليب بريده في الفترة 9 - 10/6/1435. فيما ستحدد إدارة التنظيم الوطني للتدريب المشترك أوقات لقاءات المناطق الأخرى، وستعلن عن ذلك في بوابة التنظيم الإلكترونية.

وقدم الدكتور الهزاع شكره إلى الأمير سلطان بن سلمان، رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، على ما يقدمه لمجال تنمية الموارد البشرية السياحية وتأكيده الدائم على دعم الشركاء في سبيل إيجاد فرص العمل لشباب الوطن في القطاعات السياحية كافة.

كما قدم مدير إدارة توطين المهن السياحية شكره لشركاء مركز "تكامل" في مجال تنمية الموارد البشرية السياحة وهم صندوق تنمية الموارد البشرية والتنظيم الوطني للتدريب المشترك، وقال إن العمل بروح الفريق الواحد بين كافة الشركاء هو سر نجاح برامج التوطين.