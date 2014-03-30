لاجارد: المرأة محرك رئيسي لنمو الاقتصاد في العالم

أكدت كريستين لاجارد المدير العام لصندوق النقد الدولي ضرورة زيادة عدد النساء في القوى العاملة في كوريا الجنوبية من أجل توسيع نطاق النشاط الاقتصادي.

وقالت لاجارد في تصريحات خاصة للإذاعة الكورية الجنوبية أمس إنه من الممكن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي من نسبة لا تقل عن 5 %وحتى 34% في دول العالم، اعتماداً على عدد النساء اللائي يتم توظيفهن.

وأوضحت المدير العام لصندوق النقد الدولي إنه في حالة كوريا الجنوبية واليابان، يتعين على صناع القرار تشجيع الشابات اللائي تلقين تعليماً جيداً ويتمتعن بالموهبة والعمل الدؤوب على دخول سوق العمل نظراً لأن السكان في هاتين الدولتين يبلغون سن الشيخوخة بسرعة.

وكشفت لاجارد عن أنها تعرضت للتمييز من قبل شركة محاماة فرنسية كبيرة عندما بدأت حياتها المهنية كمحامية، وكان ذلك لأنها امرأة، لكنها أضافت أن وجهات النظر الاجتماعية تجاه الإناث تغيرت منذ ذلك الحين.

وكانت لاجارد قد اجتمعت الأسبوع الماضي مع رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ في بكين، على هامش منتدى التنمية الصيني الذي افتتح في بكين يوم الأحد الماضي.