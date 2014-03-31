أرقام مبررة

لاتزال كل دول العالم العربي مندرجة في قائمة دول العالم الثالث، والتي توصف بأنّها دول ذات مستوى معيشي منخفض مقارنة بالدول المتقدمة، وقد تعاني بعض هذه الدول من التخلف الاقتصادي، ومع ذلك تأتي السعودية بأرقام عالية تتفوق فيها على العالم الأول ولكنها أرقامٌ مبررة.

أشارت إحصائية حديثة إلى أن معدل سفر رجل الأعمال السعودي بطائرات خاصة يتراوح بين 150 - 200 ساعة سنوياً في العام 2013، بينما بلغ معدل سفر رجل الأعمال في المملكة المتحدة خصوصاً وأوروبا بشكل عام بين 50 - 100 ساعة طيران سنوياً، والرقم مبرر فقد كشف تقرير إحصائي آخر، أن العدد الاجمالي لمليارديرات الشرق الأوسط 157 بثروة قدرها 354 مليار دولار، وجاءت السعودية في المرتبة الأولى 64 مليارديراً، بحسب تقرير بنك (يو بي إس) السويسري، وتأتي الإمارات في المركز الثاني على مستوى الشرق الأوسط بعد السعودية، حيث ان عدد أصحاب المليارات في الإمارات ارتفع إلى 37 مليارديراً

كما يبلغ معدل الوفيات في حوادث الطرق في السعودية 17 شخصاً يوميا، أي شخص كل 40 دقيقة، حيث تحتل السعودية المركز الأول عالميًّا في عدد حوادث الطرق، والأولى في السكَّر عربياً، والأولى في السمنة عربياً، وكل هذه الأرقام لها مبررات، ربما بسبب الإنشغال بشيء آخر أثناء القيادة وعدم التركيز، وزيادة الأكل بلا وعي أثناء المشاهدة.

فقد صرحت جوجل بأنّ السعوديين هم الأكثر استخداماً لليوتيوب حول العالم بالنسبة لعدد السكان، بمعدل 90 مليون مشاهدة لليوتيوب يومياً، وبذلك تتفوق السعودية على الولايات المتحدة الأمريكية في عدد المشاهدات للشخص الواحد، إلى أكثر بثلاث مرات من عدد المشاهدات للمستخدم الأمريكي، ونحن الأول في تويتر أيضاً بمعدل 5 ملايين تغريدة يومياً، ونحن الأول عالمياً في عدد الهواتف بمعدل 180 جهاز هاتف نقال لكل 100 من السكان، طبعاً المشاهدات والكلام أثناء السواقة يسببان المزيد من الحوادث.

#للحوار_بقية

يقول الزعيم هيلا سيلاسي : أثيوبيا فقيرة، لا صناعة، ولا تجارة، وعندما نكسر رقماً دولياً في أولمبياد لندن، نقدم صورة مختلفة عن أثيوبيا. وهنا لهم في السعودية أرقام مختلفة، في فترة التصحيح الأخيرة، تم ترحيل 144 ألف إثيوبي.

*نقلا عن المدينة