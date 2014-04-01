وزارة الكهـرباء تهمـل الماء

تصاعدت وتيرة التحذير من أزمة طاقة تلوح في الأفق، وما برحت وزارة المياه والكهرباء والشركة السعودية للكهرباء تلفت النظر إلى خطورة توالي ارتفاع نسبة استهلاكنا للطاقة. منذ نعومة أظفاري وأنا أسمع تحذيرات شركات الكهرباء، عندما كانت فردية حتى صارت مؤسسات عامة، من مغبة زيادة الأحمال والاستهلاك الكهربائي، وأضيف مؤخرا، وعلى حياء، التحذير من زيادة استهلاك الماء، ربما بعد إضافة شؤون المياه لمسؤوليات الوزارة، لكني لم ألمس خطوات حقيقية لمعالجة هذه الأزمة المزمنة.

ربما أحدث التحذيرات ما أطلقه عدة خبراء عبر «عكاظ» السبت الماضي وبمانشيت على صفحتين يفيد أننا نهدر 4 مليار ريال سنويا على الطاقة، بالتأكيد ليس كله هدرا فبعضه له عوائد، وربما كان القصد ما تصرفه الحكومة على الطاقة، والهدر حقيقة معروفة منذ أمد وحذر منها كثيرون، لكني بحثت عنه في ثنايا التحقيق فوجدت أن 51% من معدلات الاستهلاك تذهب للخدمات و21% للنقل و15% للصناعة و5% لأخرى لم تحدد، ولا أدري هل قصد بها الاستخدامات المنزلية (Household Sector) أم أن الباقي وهو 8% يمثل ذلك. في كلا الحالين تظل تكلفة هذا القطاع المهم هي الأدنى، وهو ما يعني أن على المطالبين برفع سعر الخدمة الكهربائية أن يحددوا القطاع الذي يجب أن ترفع فيه.

بالطبع تتداخل حصص المواطن في بعض النسب السابقة، بالخصوص بالمحروقات وإن كانت العمالة لها نصيب كبير منها، لكن سهولة الحل تغني عن التفصيل، والوزارة لديها كافة التفاصيل والحلول أيضا، لكنها ظلت لسنوات تحذر فقط، حتى برامجها الإرشادية لم تكن فعالة. تذكرون تصريح استنزاف زراعة أعلاف أبقار الحليب لثروتنا المائية الشحيحة، ومع ذلك استمر الاستنزاف وتكرر تحذير الوزارة. تساءل كثيرون عن تكلفة إنتاج الكهرباء وتحلية المياه بالنفط النافد وضرورة استبداله بطاقة متجددة، ولم تزل مشروعات الوزارة للطاقة البديلة تراوح مكانها. تساءل كثيرون لم التركيز على مشاريـع المولدات ورفع أسعار الكهرباء وبحث الهدر فيها، وهي الممكن توافرها من أكثر من مصدر للطاقة، وإهمال الماء وحمايته من الهدر وهو العنصر النادر في بلادنا؟.. هي وزارة للكهرباء والمياه أيضا، فأين مشاريـع المياه كالمزيد من السدود السطحية والبدء بالجوفية والعمل على تخزيـن مياه السيول وحمايتها من الهدر؟.

*نقلا عن عكاظ