مخزونات النفط الأميركية تهبط لـ 5.8 مليون برميل

أظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي يوم أمس الثلاثاء أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة سجلت هبوطا كبيرا الأسبوع الماضي مخالفة توقعات المحللين في حين زادت مخزونات البنزين والمشتقات.

وقال المعهد في تقرير إن مخزونات الخام هبطت 5.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 28 مارس/آذار لتصل الى 373.5 مليون برميل في حين كانت توقعات المحللين تشير الى زيادة قدرها 1.1 مليون برميل. وتراجعت مخزونات النفط في مركز تسليم العقود الآجلة في كاشنج بأوكلاهوما 1.5 مليون برميل.

وأضاف التقرير أن مخزونات البنزين زادت بمقدار 18 ألف برميل في حين كانت التوقعات في استطلاع لـ"رويترز" تشير الى هبوط قدره 1.1 مليون برميل.

وانخفضت مخزونات المشتقات -التي تشمل الديزل وزيت التدفئة- 17 ألف برميل مقارنة مع توقعات لهبوط قدره 100 ألف برميل.

وقال معهد البترول إن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي هبطت 769 ألف برميل يوميا لتصل إلى 7 ملايين برميل يوميا.