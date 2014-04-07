أخذت وزارة العمل منحى جادًا وإلزاميًا لتأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية، وبالمقابل برزت المرأة السعودية في العديد من المواقع الإستراتيجية، في الجامعات، وفي التعليم، وفي الشورى، فهل التوسع ضروري؟ نعم .. هذا ما تنادي به الأبحاث العلمية، بغضّ النظر عن رأينا الشخصي.

لم يعد توظيف المرأة ثانويًا، لمجرد توفير تكافؤ الفرص للجنسين، بل على مدى العقد الماضي، أظهرت العديد من الأوراق البحثية كيف يرتبط توظيف المرأة بالتأثير الإيجابي على النتائج المالية، ورفع كفاءة المنظمة، لكن يبدو أن الرؤساء التنفيذيين ليس لديهم الوقت أو الميل للتدقيق في بحوث طويلة، ونتيجة لذلك، فإن الكثير من هذه الحقائق لا تزال حبيسة القطاع الأكاديمي، وقد قام معهد أنيتا بورغ (ABI) بوضع ملخص لنتائج البحوث التي أجريت مؤخرا على تأثير المرأة في مجال الأعمال، من دور عريقة مثل ماكينزي آند كومباني، وجامعة كولومبيا، وكلية لندن لإدارة الأعمال، فكانت كالتالي:

تقول فورتشن لأفضل 500 شركة: إن الشركات التي تضم في إداراتها العليا ثلاث مديرات على الأقل من الإناث أعطت زيادة العائد على رأس المال المستثمر بنسبة 66%، وعائد على زيادة المبيعات 42%، وعائد على زيادة رأس المال 53%، وفي دراسة قام بها معهد د. سوروس على 1500 من الشركات الأمريكية، وجدوا أن تمثيل المرأة في الإدارة العليا أدى إلى تحسن الأداء المالي، وخصوصاً عندما يكون التطوير والابتكار هو مفتاح نجاح إستراتيجية الأعمال فيها.

في عام 2012، وجدت منظمة NCWIT أن مشاركة المرأة في براءات الاختراع المرتبطة بالتكنولوجيا، وتلك التي تنتجها فرق مختلطة بين الجنسين يزيد الطلب عليها بحوالى 30 - 40% أكثر من براءات الاختراع الرجالية، وفي دراسة قامت بها البروفيسورة أنيتا وولي، وهي خبيرة اقتصادية بجامعة كارنيجي ميلون، كشفت أن فرق العمل التي تضم على الأقل سيدة واحدة فيها، يكون معدل الذكاء الجماعي أعلى من تلك الفرق التي تضم الذكور فقط.

#القيادة_نتائج_لا_ألقاب

وجدت مؤسسة غالوب أن الشركات الأكثر تنوعا "بما في ذلك التي بها المزيد من النساء" لديها معدل منخفض من التسرّب أقل 22% من المنظمات الأخرى.

*نقلا عن المدينة