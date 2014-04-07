9.6 مليار ريال تداولات سوق السعودية رغم تراجع المؤشر

سجل المستوى اليومي لقيمة تداول الأسهم في السوق السعودية، رقما قياسيا رغم تراجع المؤشر العام للأسعار.

وتراجع مؤشر السوق في تعاملات جلسة اليوم بواقع 23.82 نقطة أو ما نسبته 0.25% ليغلق عند مستوى 9507.58 نقطة، وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع التجزئة، وارتفعت قي وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 314.1 سهم بقيمة 9.6 مليار ريال نفذت من خلال 166.7 ألف صفقة.

وارتفعت أسعار أسهم 74 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 65 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التشييد والبناء بنسبة 0.95% تلاه قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 0.91%، وفي المقابل تراجع قطاع التجزئة بنسبة 1.08% تلاه قطاع التطوير العقاري بنسبة 0.53%.

وسجل سعر سهم وفرة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.93% وصولا إلى سعر 46.50 ريال تلاه سهم الأسماك بنسبة 9.83% وصولا إلى سعر 38.00 ريال، في المقابل سجل سعر سهم وفا للتأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 3.67% وصولا إلى سعر 85.25 ريال تلاه سهم أسواق ع العثيم بواقع 3.48% وصولا إلى سعر 90.25 ريال.

واحتل سهم الانماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 712.7 مليون ريال وصولا الى سعر 18.45 ريال تلاه سهم سابك بواقع 490.8 مليون ريال وصولا الى سعر 116.25 ريال. واحتل سهم الانماء المركز الأول بحجم التداولات بواقع 38.6 مليون سهم تلاه سهم دار الأركان بواقع 23.4 مليون سهم.

وارتفعت سوق دبي في تعاملات جلسة اليوم بواقع 64.50 نقطة أو ما نسبته 1.41% ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 4654.18 نقطة.

وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع الخدمات، وارتفعت جميع الأسهم القيادية وسط تراجع وحيد لسعر سهم الامارات دبي الوطني بنسبة 0.11%، حيث ارتفع سعر سهم بنك دبي الاسلامي بنسبة 2.19% وإعمار بنسبة 1.71% وأرابتك بنسبة 2.78% ودبي للاستثمار بنسبة 0.51% والامارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 1.52% وسوق دبي المالي بنسبة 0.60%.

وانخفضت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 950.2 مليون سهم بقيمة 2.2 مليار درهم نفذت من خلال 11424 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 23 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 5 شركات واستقرار أسعار أسهم 3 شركات.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 4.26% تلاه قطاع النقل بنسبة 2.96%.

وسجل سعر سهم الخليجية للاستثمارت العامة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.190% وصولا إلى سعر 2.270 درهم تلاه سهم موانئ دبي العالمية بواقع 8.090% وصولا إلى سعر 19.500 دولار، في المقابل سجل سعر سهم مزايا أعلى نسبة تراجع بواقع 7.560% وصولا إلى سعر 1.100 درهم تلاه سهم شعاع بواقع 4.710% وصولا إلى سعر 1.620 درهم.

واحتل سهم دريك أند سكيل انترناشيونال المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 370 مليون درهم وصولا الى سعر 1.820 درهم تلاه سهم أرابتك بواقع 277.7 مليون درهم وصولا الى سعر 6.280 درهم.

واحتل سهم دريك أند سكيل انترناشيونال المركز الأول بحجم التداولات بواقع 201.5 مليون سهم تلاه سهم ديار للتطوير بواقع 101.9 مليون سهم وصولا الى سعر 1.640 درهم.

وفي المقابل أغلق مؤشر كويت 15، الذي يقيس أداء الشركات الأعلى من حيث القيمة السوقية والتداولات، على ارتفاع بأكثر من 9 نقاط مسجلاً 1228 نقطة، كما أغلق المؤشر الوزني على ارتفاع بأكثر من 4 نقاط مسجلاً 500 نقطة، مدعوماً من ارتفاع قطاع البنوك بقيادة سهم "وطني" الذي يعد من البنوك الكبيرة في السوق، ليغلق عند 990 فلساً (+ 10 ).

وفي نفس المسار ارتفع سهم "أجيليتي" ليغلق عند 810 فلساً (+ 20)، تلاه سهم "صناعات" مسجلاً أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2013، ليغلق عند 270 فلساً (+ 10 )، ثم سهم "الوطنية العقارية " ليغلق عند 164 فلساً (+2 ).

من ناحية أخرى، ارتفع سهم "الكويتية للأغذية" التي تدير سلسلة من المطاعم المشهورة وتقوم بتصنيع اللحوم، بنحو 100 فلساً ليغلق عند 2680، جاء ذلك عقب مصادقة الجمعية العمومية على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 85%.

من جهة ثانية، أغلق مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية جلسة اليوم متراجعاً بـ9 نقاط عند مستوى 6761 نقطة (- 0.1 %) وبلغت قيمة التداولات الاجمالية بنهاية الجلسة 9 ملايين ريال .

وأنهت غالبية الأسهم تداولاتها على انخفاض حيث أغلقت أسهم 16 شركة على تراجع، في حين أغلقت أسهم 13 شركة بمكاسب، واستقرت أسهم 27 شركة دون تغير .

وتصدرت أسهم "شل العمانية" وأسهم "فولتامب للطاقة " القائمة المنخفضة بنسبة 4% عند 2.105 ريال للأول وبنسبة 1.7 % عند 0.470 ريال للثاني، كما تراجعت أسهم "بنك مسقط" عند 0.628 ريال .

وبالمقابل تقدمت أسهم "أونك القابضة" قائمة الشركات المرتفعة بنسبة من 6% عند 0.456 ريال، ويليها أسهم "عمان والإمارات" بنسبة 1% عند 0.251 ريال، وبتداولات بلغت قيمتها 1.5 مليون ريال .