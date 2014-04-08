الوصول الحر إلى المعلومات بات شرطاً أساسياً للإصلاح الاقتصادي

يُعتبَر مفهوم حرية الوصول إلى المعلومات جديداً نسبياً خصوصاً في الدول النامية. لذلك يجهل كثيرون معناه وأهميته اللذين بدآ يزدادان في أواخر القرن العشرين مع توسع ثورتي الاتصالات والمعلومات. وقدّم التطور التكنولوجي وانتشار استعمال الإنترنت مجالاً أرحب من الوسائل الورقية والشفهية التقليدية لتوصيل المعلومات إلى أكبر عدد ممكن من الباحثين عنها والمحتاجين إليها.

ويُقصَد بحرية الوصول إلى المعلومات قدرة الأفراد والمؤسسات على الاطلاع بسهولة وسرعة على كل القوانين والتشريعات والإجراءات والأرقام ذات العلاقة مما يحتاجون معرفته لتيسير المهمات التي يريدون إنجازها. فالطالب والباحث عن عمل والمسافر والمالك والراغب في التملك والمستأجر والمؤجر والراغب في تأسيس مشروع والتاجر والمستثمر والمودع في المصارف والمقترض وغيرهم جميعاً في حاجة إلى الحصول على المعلومات التي تيسر تحقيق الهدف الذي يرمون إليه.

وفي وقت تُعتبَر فيه وفرة المعلومات وصحتها وحرية حصول الجهات التي تحتاجها إليها حقاً شرعته القوانين في الدول المتقدمة قبل سنوات طويلة، لا يزال العديد من الدول النامية ومن ضمنها كل الدول العربية تقريباً يعاني شح المعلومات وصعوبة الوصول إلى ما هو متوافر منها. ويعُتبَر نقص المعلومات وصعوبة الحصول عليها إحدى المعوقات الأساسية أمام تطور الدول وتقدمها.

ولا بد من الإشارة إلى أن حق الوصول إلى المعلومات لا يقتصر على أنواع معينة منها كالقوانين والإجراءات الإدارية فحسب وإنما يشمل أيضاً الإحصاءات الاقتصادية والاجتماعية بمعناها الواسع أيضاً. ولا ينتهي الموضوع عند تأمين المعلومة وإنما صحتها وتحديثها باستمرار والإشارة إلى الطريقة التي اتبعت في تحضيرها مما يُعتبَر جزءاً مهماً من حرية الوصول إلى المعلومات. فمشكلة المعلومات في العديد من الدول النامية تشمل إلى حد كبير عدم تحديثها بانتظام وعدم الإشارة إلى الطريقة التي اتبعت في إعدادها.

وتُعتبَر صحة أرقام السكان وإجمالي الناتج المحلي ومعدل الدخل الفردي وحجم الاستهلاك والاستثمار وأرقام التجارة الخارجية وحجم الاستثمار الأجنبي وتوزيعاته ومعدلات التضخم وحجم الدين العام وغيرها على غاية كبيرة من الأهمية للباحثين والمحللين لتقديم صورة صحيحة عن واقع المؤشرات ولمساعدة أصحاب القرار على تبني السياسات الملائمة.

وخلال الحرب العراقية - الإيرانية، مثلاً، كان المصرف المركزي العراقي يعد تقريراً سرياً كل ثلاثة أشهر عن الوضع الاقتصادي يوجه حصراً إلى رئاسة الجمهورية. وكانت التوجيهات أن يكون التقرير صريحاً في شأن المؤشرات الاقتصادية التي يتناولها حتى تستطيع الرئاسة تبني السياسات الملائمة. وكانت وزارة التخطيط مصدر أرقام معدلات التضخم مقاسة بالرقم القياسي لأسعار المستهلك الذي يجري إعداده وفق نتائج مسح موازنة الأسرة.

وعندما أُنيطت إليّ مهمة إعداد التقرير لاحظت أن تلك الأرقام لا تعكس ما هو محسوس على أرض الواقع من ارتفاعات كبيرة في الأسعار، إضافة إلى أن معدلات الزيادة في عرض النقد مقارنة بمعدلات نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي تؤكد أن معدلات الزيادة في الأسعار كانت أعلى بكثير من الأرقام التي تعدها وزارة التخطيط. لذلك عندما كنت أتناول موضوع التضخم في التقرير أضيفت عبارة: «يتحفظ المصرف المركزي على هذه الأرقام».

وعلى اثرها طلبت الرئاسة أن يعد المصرف المركزي تقديراته عن معدلات التضخم. وعندما أُعدَّت الدراسة المطلوبة استُخدِم أسلوب «الفجوة النقدية» فتبين أن معدلات التضخم أعلى بأضعاف مضاعفة من أرقام وزارة التخطيط وكانت مطابقة تقريباً لأرقام أعدتها مؤسسات بحثية خارجية. وجرى على أثر ذلك تكوين لجنة مع وزارة التخطيط لمعرفة أسباب الخلل في أرقامها. فتبين أنها تستخدم نتائج مسح موازنة الأسرة لفترة قديمة لا علاقة لها بالفترة التي استجدت خلال ظروف الحرب وظروف إلغاء الرقابة على الأسعار بعد انسحاب القطاع العام من تأمين كثير من السلع بأسعار مدعومة.

وتطرقتُ إلى هذه الحادثة لتبيان أن ليس من المهم فقط أن تكون هناك حرية الوصول إلى المعلومات وإنما من الضروري أيضاً التأكيد على صحة المعلومات وتحديثها باستمرار. ويبدو أن هناك توجهاً جديداً لإصدار تشريع في لبنان يعطي حق حرية الوصول إلى المعلومات. ويُرجى أن يشمل المشروع اللبناني في تفصيلات إعداد القانون الإحصاءات الاقتصادية والاجتماعية ويؤكد أن تكون صحة المعلومة ومدى تحديثها باستمرار والطريقة التي اتبعت في إعدادها من ضمن الفقرات المهمة في القانون. وبشموليته لهذه الجوانب يمكن أن يصبح القانون اللبناني مثلاً تحتذي به بقية الدول العربية.

*نقلا عن الحياة