توترات أوكرانيا ترفع الخام الأميركي فوق 100 دولار

تتجه أسعار العقود الآجلة للنفط الأميركي أوائل التعامل في آسيا اليوم الثلاثاء حول 100.80 دولار للبرميل في أعقاب تجدد التوترات بشأن أوكرانيا وهي طريق إمدادات رئيسي للغاز الروسي إلى أوروبا، ولكن صعود الأسعار أضعفت منه توقعات بزيادة في مخزونات الخام بالولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وبحلول الساعة 0015 بتوقيت جرينتش في التعاملات الإلكترونية لبورصة نايمكس ارتفع سعر العقود الآجلة للخام الأميركي الخفيف 0.36 دولار إلى 100.80 دولار للبرميل بعد هبوطه 70 سنتا إلى 100.44 دولار في الجلسة السابقة.

وارتفع سعر عقود مزيج النفط الخام برنت 14 سنتا إلى 105.96 دولار للبرميل، بعد هبوطه 90 سنتا إلى 105.82 دولار عند التسوية يوم الاثنين.

وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم قبل صدور البيانات الأسبوعية لمخزونات النفط من معهد البترول الأميركي وإدارة معلومات الطاقة الأميركية أن تكون مخزونات الخام التجارية الأميركية سجلت زيادة الأسبوع الماضي، بينما تراجعت مخزونات منتجات التكرير.