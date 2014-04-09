قفزة بتداولات الأسهم السعودية الى 15.6 مليار ريال

شهدت سوق الأسهم السعودية ارتفاعا قياسيا بقيمة التداول اليومي التي وصلت الى 15.6 مليار ريال، رغم ان مؤشر الأسعار العام اغلق على تراجع بنسبة 0.23% عند 9543 نقطة.

وشهدت تداولات اليوم ارتفاع أسهم 52 شركة في قيمتها , فيما تراجعت أسهم 99 شركة , إذ قارب عدد الأسهم المتداولة اليوم 515 مليون سهم توزعت على أكثر من 271 ألف صفقة .

وكانت أسهم شركات تهامة للإعلان , ووفرة , ووقاية للتكافل , وجزيرة تكافل , والعقارية , واكسا التعاونية الأكثر ارتفاعاً , أما أسهم شركات الشرقية للتنمية , وأنعام القابضة , وتبوك الزراعية , ومعدنية , وأسواق المزرعة , والأسماك فكانت الأكثر انخفاضاً .



كما كانت أسهم شركات الأسماك , والإنماء , وعذيب للاتصالات , وسابك , والمصافي , ووفره الأكثر نشاطاً بالقيمة, فيما كانت أسهم شركات الإنماء , وعذيب للاتصالات , وكيان السعودية , وزين السعودية , ودار الأركان , والقصيم الزراعية الأكثر نشاطاً بالكمية .



وخلال الجلسة كسر المؤشر العام السعودي اليوم حاجز 9605 نقطة ، في موجة صعود مستمرة، متجاوزا بذلك إغلاقه السابق والذي بلغ 9507 نقطة، مرتفعا بنسبة 0.61% بتداول أسهم بلغت 374343485 سهم.

وسجلت عدد من الشركات السعودية ارتفاعات كبيرة، حيث بلغ ارتفاع أسهم "وقاية للتكافل" بنسبة 9%، في حين ارتفعت أسهم وفرة 6.4% بسعر 54.2 ريالا للسهم وبصافي تغيير بلغ 3.2

أما شركة الأسماك فسجلت ارتفاعا بلغ 2.87، وصعدت شركات كالقصيم الزراعية والمتطورة وزجاج أكثر من 2% مع بداية التداول.

في حين انفضت أسهم عدد من الشركات من بينها وفا للتأمين 2.4%، والخزف 2.3% والبلاد 1.4% والحكير.

أما في سوق دبي للأسهم، فشهدت التداولات الصباحية ارتفاعا بسيطا بلغ 011%، بمؤشر بلغ 4748 نقطة وبتداول 108 ملايين سهما.

وكانت الأكثر الشركات ربحيا في التعامل أرابتك (6.80 2.10%)، دبي للاستثمار (4.07 2.52%، شركات مثلت مجموعة الصناعات الوطنية الاتحاد العقارية (2.69 0.37%)، ديار للتطوير (1.61 0.63%)



وشهدت بعض الشركات تراجعاً خلال التداول من بينها بنك المشرق (122.00 9.63%)، الخليج للملاحة (0.397 0.50%)، الإمارات دبي الوطني (9.45 1.56%).

أما في الكويت، أغلقت سوق الكويت للأوراق المالية تداولاتها اليوم على ارتفاع في المؤشر السعري بواقع 26.81 نقطة والوزني بـ1.98 نقطة و (كويت 15) بواقع 5.74 نقاط.

وبلغت القيمة المتداولة للأسهم عند الإغلاق حوالي 31 مليون دينار، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو166.1 مليون سهم بعدد صفقات بلغ 4593 صفقة.

وجاءت أسهم شركات تمويل خ والدولي ومزايا ونور والامتياز الأكثر تداولا، في حين جاءت شركات امتياز وميادين والديرة وبيتك وتمويل خ، الأكثر ارتفاعا.

من جهة ثانية، ذكرت وكالة الأنباء "كونا" أن جلستي التداول اليوم وغداً في البورصة ستشهدان المزيد من عمليات جني الأرباح بشكل مكثّف على الأسهم القيادية، التي شهدت ارتفاعات مُبالغاً فيها خلال تداولات الشهر الجاري، خصوصاً أسهم البنوك.