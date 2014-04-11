في المملكة ودول الخليج العربي يسمون (الراتب) (المعاش)! بمعنى أن (الراتب) بالكاد يجعلك تعيش! وقد أثبتت دراسة أمريكية أنه كلما زاد (راتب الموظف) زادت مصاريفه بأكثر من زيادة الراتب أو المعاش! لماذا؟! لأنه يتوسع في الصرف بعد الترفيع ويترتب على هذا المزيد من الطلبات ومشاكل الصيانة والمصاريف غير المرنة..

الذي نريد قوله هو أن فرص الأعمال الحرة في المملكة ذهب، وأن أكثر الشباب غافلون عنها ويتركونها للوافدين! ويحرصون على (المعاش!) وهو أقل من المقاس!.. أقل من متطلبات الحياة الحديثة التي عودتنا على الاستهلاك! وبالذات نحن في المملكة تعود أكثرنا على الإسراف والهدر والاستهانة بالنقود وتلك وربي كارثة على المدى البعيد، فإن الأموال موارد نادرة، وإن إيرادات النفط ليست دائمة، وبالتالي يحسن بشبابنا أن ينشئوا لهم أعمالاً خاصة تبدأ صغيرة وتكبر مع الزمن، في التجارة والصناعة والخدمات، الاستهلاك في مجتمعنا هائل والطلب على الخدمات في ازدياد وشبابنا يتركون تلك الفرص الذهبية للأخوة الوافدين ويبحثون عن (المعاش) بحث شحيح ضاع في الترب خاتمه! وهذا قتل للطموح وتوطين للخمول، فإن البحث عن أي وظيفة مضمونة المعاش يضع سقفاً واطياً على رأس الشاب، والشاب لن ينجح إذا لم يكن شامخ الطموح رافع الرأس مستعداً للعمل والكفاح بصبر واجتهاد واخلاص في عمله الخاص الذي يبني من خلاله نفسه وأسرته واقتصاد وطنه ويترك (المعاش) المجرد لمن يقنعون به.

*نقلا عن الرياض