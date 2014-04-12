وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعات نمو الطلب على النفط

قالت وكالة الطاقة الدولية يوم أمس الجمعة إن الطلب العالمي على النفط في 2014 سيرتفع بأقل مما كان متوقعا في السابق بسبب تراجع التوقعات للنمو الاقتصادي في روسيا عقب قيامها بضم منطقة القرم.

وذكرت الوكالة في تقريرها الشهري عن سوق النفط أن نمو الطلب العالمي على الخام سيبلغ 1.29 مليون برميل يوميا في المتوسط في 2014 بانخفاض قدره 60 ألف برميل يوميا عن تقديراتها السابقة.

وقال التقرير "التعديلات بالخفض لتوقعات الطلب على النفط الروسي في 2014 ساهمت في تقليص تقديرات نمو الطلب العالمي".

وأضاف، "التطورات في شبه جزيرة القرم أضعفت التوقعات بخصوص الاقتصاد الكلي الروسي".

وخفضت الوكالة - التي تقدم المشورة للدول الصناعية بشأن سياسة الطاقة - بدرجة أكبر توقعاتها للإمدادات في 2014 من منتجي النفط خارج منظمة أوبك التي تضخ حوالي 3 من بين كل 5 براميل من النفط في العالم.

وتتوقع الوكالة الآن أن تزيد الإمدادات خارج أوبك بمقدار 1.5 مليون برميل يومياً هذا العام، وهو رقم يقل 250 ألف برميل يوميا عن تقديراتها السابقة.

وقالت الوكالة التي مقرها باريس إن إمدادات أوبك انخفضت 890 ألف برميل يوميا في مارس آذار إلى 29.62 مليون برميل يوميا. وأضافت أن المنظمة ستضطر لزيادة الإنتاج لتلبية الطلب على نفطها في النصف الثاني من العام.

ويختلف تقرير الوكالة عن تقارير صدرت هذا الأسبوع من أوبك التي أبقت على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط بلا تغيير عند 1.14 مليون برميل يوميا وتقرير من إدارة معلومات الطاقة الأميركية رفع تقديراتها لنمو الطلب بمقدار 10 آلاف برميل إلى 1.23 مليون برميل.