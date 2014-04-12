البلاديوم يقفز فوق 800 دولار للمرة الأولى في 3 أعوام

قفزت أسعار البلاديوم يوم أمس الجمعة، مخترقة حاجز 800 دولار للأوقية (الأونصة) للمرة الأولى في 3 أعوام تقريبا مدعومة بموجة مشتريات قوية مع مراهنة المستثمرين على نقص في الإمدادات من روسيا أكبر مصدر للمعدن، وطلب قوي من صناعة السيارات.

واستقر الذهب حول أعلى مستوى له في أسبوعين ونصف منهياً الأسبوع على أكبر مكاسب في شهر مع تراجع شهية المستثمرين للمخاطرة وتزايد الآمال بأن يحجم البنك المركزي الأميركي عن رفع أسعار الفائدة حتى أوائل العام القادم على أقرب تقدير.

وارتفع البلاتين مدعوما بمخاوف من نقص في الإمدادات بسبب إضرابات في جنوب إفريقيا أكبر منتج للمعدن النفيس في العالم.

وقفز سعر البلاديوم للبيع الفوري 2.4 بالمئة الى أعلى من 810 دولارات للأوقية وهو أعلى مستوى له منذ اغسطس/آب 2011 قبل أن يتراجع قليلا الى 802 دولار في أواخر التعاملات في السوق الأميركي.

واستقر سعر الذهب قرب 1318 دولارا للأوقية منهيا الأسبوع على زيادة قدرها 1.2 بالمئة في ثاني أسبوع على التوالي من المكاسب.

وتراجعت العقود الأميركية للذهب تسليم يونيو/حزيران 0.1 بالمئة لتسجل عند التسوية 1319 دولارا للأوقية.

وسجل الذهب يوم الخميس أعلى سعر منذ 24 مارس/آذار عند 1324.40 دولار للأوقية بعدما أظهر محضر اجتماع البنك المركزي في مارس/آذار أن المسؤولين لا يتعجلون رفع أسعار الفائدة بعد إنهاء برنامج شراء السندات وهو ما كانت تخشاه الأسواق.

وانخفض سعر الفضة للبيع الفوري 0.2 بالمئة الى 19.94 دولار للأوقية بينما صعد البلاتين 0.1 بالمئة الى 1452.00 دولارا للأوقية.