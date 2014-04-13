55 مليار دولار تحويلات المغتربين بالمنطقة في 2016

توقع البنك الدولي أن تزيد تدفقات تحويلات العمال المغتربين إلى منطقة ‏الشرق الأوسط وشمال ‏إفريقيا إلى 55 مليار دولار في عام 2016، بالرغم من زيادة عمليات الترحيل من بعض البلدان المضيفة.

وارتفعت تحويلات أموال المهاجرين الجزائريين من العملة الصعبة لوطنهم إلى ملياري دولار سنة 2013 مقابل 1.94 مليار دولار سنة 2012، حسبما أكده البنك الدولي في مذكرته حول "الهجرة و التنمية".

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن البنك الدولي أوضح أن الجزائر قد احتلت على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المرتبة الخامسة من بين أكبر البلدان المتلقية لتحويلات أموال المهاجرين في الخارج سنة 2013 في حين عادت المرتبة الأولى لمصر بـ17.5 مليار دولار تم تحويلها السنة الماضية من قبل مواطنيها في الخارج.

أما الدول العشر الأولى عالميا من حيث تحويلات المهاجرين فهي الهند التي تحتل المرتبة الأولى بـ70 مليار دولار تم تسجيلها سنة 2013 متبوعة بالصين 60 مليار دولار ثم الفلبين 25 مليار دولار والمكسيك 22 مليار دولار، نيجيريا 21 مليار دولار، مصر 17.5 مليار دولار، باكستان 15 مليار دولار، بنغلاديش 14 مليار دولار، فيتنام 11 مليار دولار، وأوكرانيا 10 مليارات دولار.