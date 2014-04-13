أستراليا: مجموعة العشرين لم تفِ بتعهداتها للاقتصاد

قال وزير الخزانة الأسترالي جو هوكي اليوم الأحد إن التقدم البطيء نحو الوفاء بأهداف النمو الاقتصادي التي حددتها مجموعة العشرين للدول المتقدمة والنامية هذا العام "غير مقبول."

وأضاف أن وزراء مالية مجموعة العشرين كانوا قد تعهدوا بوضع "خطط حقيقية وفعالة لرفع الاقتصاد العالمي، بنسبة 2% أخرى" قبل الاجتماع في أستراليا في سبتمبر، ولكن لم يتم قطع سوى عشر هذا الطريق فقط.

وقال هوكي لتلفزيون هيئة الإذاعة الأسترالية بعد محادثات في واشنطن إن "المقترحات التي طرحتها الدول حتى الآن غير مقبولة ولا تفي إلا بعشرة في المئة فقط من هدفنا."

وتم التأكيد في بيان يوم الجمعة على الاتفاق الذي توصلت إليه مجموعة العشرين في سيدني في فبراير لرفع إجمالي الناتج المحلي الجماعي بما يزيد على 2% عما ستحققه السياسات الاقتصادية الحالية خلال السنوات الخمس المقبلة.

واعترف البيان بالصعوبات السياسية في إحداث تغييرات لبلوغ هذا الهدف.

ويمثل أعضاء مجموعة العشرين نحو 85% من إجمالي الناتج المحلي العالمي وما يزيد عن 75% من التجارة العالمية وثلثي سكان العالم.

وسيلتقي وزراء مالية مجموعة العشرين في مدينة كيرنز الأسترالية في سبتمبر قبل اجتماع قمة زعماء المجموعة في برزبين في نوفمبر.

وانتقد هوكي أيضا خلال المحادثات في واشنطن التأخير في تنفيذ التغييرات التي اتفقت عليها مجموعة العشرين في 2010 لإصلاح صندوق النقد الدولي. وكان من شأن هذه الإصلاحات منح سلطة أكبر لأسواق ناشئة مثل البرازيل والصين وزيادة موارد الصندوق.