صحيفة: 20 مليار دولار حجم ديون السعوديين

بلغت ديون دول مجلس التعاون الخليجي بنهاية عام 2013، نحو 646.3 مليار ريال سعودي، ما يعادل 172.4 مليار دولار أميركي، استحوذت قطر على 39 في المائة منها بـ251.8 مليار ريال، ما يعادل 67.1 مليار دولار، ثم الإمارات بنسبة 38 في المائة بقيمة 246.8 مليار ريال، (65.8 مليار دولار).

ووفقاً لصحيفة "الاقتصادية"، جاءت السعودية ثالثاً بين دول الخليج من حيث قيمة الديون بـ 75.1 مليار ريال، ما يعادل 20 مليار دولار، كما جاءت أقل الدول الخليجية في نصيب الفرد من الديون بنحو 2500 ريال (668 دولاراً)، كما أنها الأقل في نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2013، بنسبة 2.7 في المائة من الناتج.

وبلغ الدين العام لدول مجلس التعاون الخليجي بنهاية عام 2013، نحو 646.3 مليار ريال سعودي (172.4 مليار دولار أمريكي)، وجاءت دولة قطر الأكثر استدانة خليجياً بـ 251.8 مليار ريال (67.1 مليار دولار)، تعادل 39 في المائة من إجمالي ديون الدول الخليجية. تلتها دولة الإمارات بديون قدرها 246.8 مليار ريال (65.8 مليار دولار)، بنسبة 38 في المائة من ديون دول مجلس التعاون، لتستحوذ الدولتان على 77 في المائة من ديون الخليج بقيمة 498.6 مليار ريال (133 مليار دولار). وجاءت السعودية ثالثاً بين دول الخليج من حيث قيمة الديون بـ 75.1 مليار ريال (20 مليار دولار)، تعادل 12 في المائة من ديون دول الخليج.

يشار إلى أن السعودية قد نجحت في تخفيض الدَّين العام لديها، للعام العاشر على التوالي في 2013، ليصل إلى 75.1 مليار ريال، متراجعاً بنسبة 24 في المائة عن مستوياته في 2012م، والبالغة 98.9 مليار ريال، لتخفّض الدولة دَينها العام، بقيمة 23.7 مليار ريال في آخر عام. ووفقاً للتحليل، تكون السعودية قد سددت 584.7 مليار ريال من دَينها العام في آخر عشر سنوات، لينخفض بنسبة 89 في المائة. عن مستوياته في 2003 والتي كانت 660 مليار ريال.