انخفاض أرباح مصرف "الراجحي" 17% لـ1.7 مليار ريال

حقق مصرف الراجحي صافي أرباح بلغت أكثر 1.706 مليون ريال للربع الأول من العام الحالي بانخفاض بنسبة 16.86% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، بارتفاع بنسبة 10.28% مقارنة بالربع السابق.

وأوضح المصرف في إعلان نشر على موقع السوق المالية "تداول" اليوم أنه حقق إجمالي ربح للعمليات والاستثمارات في الربع الأول بلغ 3.511 مليون ريال بنمو بنسبة 2.03% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بانخفاض بنسبة 0.85% مقارنة في الربع السابق، لتبلغ بذلك ربحية السهم 1.14 ريال مقابل 1.37 ريال.

وأرجع المصرف سبب الارتفاعات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى الارتفاع في إجمالي مصاريف التشغيل.