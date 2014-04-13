مصر تتجه لخفض أسعار المرافق السياحية أمام العرب

كشف وزير السياحة المصري هشام زعزوع أنه بصدد اتخاذ قرارات لازمة بتخفيض أسعار الطيران والإقامة بالفنادق المصرية للسائحين العرب، في محاولة لتنشيط السياحة العربية في مصر، ضمن برامج ترويجية وضعتها وزارته لاستقطاب السائحين العرب.

وقال وزير السياحة المصري إن هناك حملة تابعة لوزارة السياحة بجميع الفضائيات العربية سيتم إطلاقها خلال الأيام المقبلة، استعدادا لموسم الصيف ولجذب السائح العربي بمختلف الأماكن السياحية بمصر في شرم الشيخ والغردقة والإسكندرية، والساحل الشمالي، وفقا لما نقلته صحيفة "الوطن" السعودية.

وأضاف زعزوع في تصريحاته أنه تعرض لضغوط كبيرة إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي لفتح السياحة الدينية مع إيران، الأمر الذي رفضه تماماً وأنه أعلن وقتئذ رفضه لهذا الأمر مهما كلف ذلك، وأن الملف لايزال مغلقاً حتى الآن.

وكشف وزير السياحة المصري هشام زعزوع عن تراجع إيرادات مصر من القطاع السياحي بنسبة 66%، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2013-2014، أي في ستة أشهر، حيث بلغت حصيلة الإيرادات ما قيمته 1.9 مليار دولار، في مقابل 4.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق.

وكانت وزارة السياحة قد أكدت في تقرير لها أن العام الماضي 2013 يعد الأسوأ بالنسبة للسياحة المصرية، حيث تراجع أعداد السائحين الذين زاروا مصر خلال عام 2013 إلى 9 ملايين سائح وذلك في مقابل 11 مليون سائح في عام 2012، وكذلك مقابل 14.7 مليون سائح في عام 2010، لتهبط إيرادات مصر من السياحة إلى 6 مليارات دولار في العام الماضي 2013.